В Ростове-на-Дону открылась новая школа на 1650 мест
Нужно уточнить, что формально это не самостоятельное учебное заведение, а второй корпус школы № 60. Первый расположен на Коммунистическом проспекте, он построен в 1971 году.
Школа оснащена современной мебелью и оборудованием. Созданные образовательные пространства позволят изучать конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию.
В учебном заведении создан уникальный научный кластер инженерно-технологического образования, открыты «космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике.
Территория школы площадью 3,3 га разделена на несколько частей. Здесь есть стадион, различные спортплощадки, три спортзала и столовая на 650 мест.
Ранее стало известно, что учебное заведение станет работать по принципу центра «Сириус» в Сочи. Усилия учителей будут направлены на выявление и развитие одарённых детей, проявивших способности к наукам, искусству и спорту.
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