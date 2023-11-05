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В Железнодорожном районе Ростова завершили реконструкцию роддома № 5

 © cityrep.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com

На месте старого снесенного корпуса возведено абсолютно новое современное высокотехнологичное восьми этажное здание. Обсервационный корпус состоит из двух основных объемных блоков: главного семиэтажного и дополнительного двухэтажного.

В обсервационном корпусе вместимостью 146 коек будут расположены акушерское отделение, койки совместного пребывания матери и ребенка, отделения патологии беременности, новорожденных, анестезиологи и реанимации.

Также в обновленном корпусе предусмотрена женская консультация на 100 посещений в смену для приема беременных. Женская консультация планировочно изолирована от обсервации и стационара.

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com


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Источник: https://cityreporter.ru/v-zheleznod...vershili-rekonstruktsiyu-roddoma-5/

модернизация здравоохранения, Ростовская область
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