В Железнодорожном районе Ростова завершили реконструкцию роддома № 5

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На месте старого снесенного корпуса возведено абсолютно новое современное высокотехнологичное восьми этажное здание. Обсервационный корпус состоит из двух основных объемных блоков: главного семиэтажного и дополнительного двухэтажного.

В обсервационном корпусе вместимостью 146 коек будут расположены акушерское отделение, койки совместного пребывания матери и ребенка, отделения патологии беременности, новорожденных, анестезиологи и реанимации.

Также в обновленном корпусе предусмотрена женская консультация на 100 посещений в смену для приема беременных. Женская консультация планировочно изолирована от обсервации и стационара.

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

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