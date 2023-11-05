Первая летная ракета «Ангара-А5» для Восточного проходит контрольные испытания

© www.roscosmos.ru

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках создания космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный приступил к завершающим испытаниям первой летной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Электрические проверки ракеты проходят на контрольно-испытательной станции в омском филиале предприятия — Производственном объединении «Полет», которое является основной площадкой по производству ракет семейства «Ангара».

© www.roscosmos.ru

По результатам испытаний будет подтверждена готовность отправки ракеты на космодром Восточный для подготовки к пуску.

Ранее с московской площадки Центра Хруничева в ПО «Полет» была доставлена третья ступень первой летной ракеты «Ангара-А5» для общей сборки и контрольных проверок.

© www.roscosmos.ru

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