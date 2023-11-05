Завершено строительство нового корпуса городской больницы № 4 в Брянске

© guberniya.tv

Напомним, по проекту корпус возводился как хирургический с несколькими отделениями — гинекологическим, челюстно-лицевым, реанимации, а также лабораторией, диагностическим кабинетом. Во время острой фазы пандемии коронавируса были внесены коррективы, и корпус подготовили к приему ковидных больных.

Завершается установка необходимого оборудования: в палатах в наличии кровати, подключены аппараты ИВЛ, УЗИ, полностью оснащена лаборатория, частично готово для установки оборудование в операционный блок.

© guberniya.tv

Все строительные работы и закупка дорогостоящего оборудования ведутся за счет областного бюджета, это 380 миллионов рублей, из которых 110 миллионов рублей предусмотрены на оборудование. И сейчас идут его закупки. Значительная часть оборудования — российского и белорусского производства, в том числе операционные столы, газовые консоли, операционные осветители, технологическое оборудование.

© guberniya.tv

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