В Красном Селе в Санкт-Петербурге открылся спорткомплекс с крытым катком

© avatars.mds.yandex.net

В Красном Селе в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию спортивный комплекс с крытым катком площадью шесть тысяч кв. м.

Комплекс, который начали строить в 2019 году, был возведен на средства частного инвестора на арендованном у города участке. Каток приспособлен для игры в хоккей и занятий фигурным катанием. Здесь также будут проводиться сеансы массовых катаний на коньках.

До 2023 года в Красносельском районе Петербурга не было круглогодичных катков. Новый спорткомплекс стал уже вторым — в августе этого года на проспекте Ветеранов открылся комплекс «Рубеж», в котором также есть ледовая арена.

Telegram-канал «Пиотровский Online»

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.