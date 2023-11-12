Перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» на 77% превысили результат прошлого года

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За первые три квартала 2023 г. перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели 199 800 т готовой молочной продукции, на 77% превысив результат аналогичного периода прошлого года (январь — сентябрь 2022 г.: 112 800 т).

Переработка молока.

Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 74% год к году до 189 400 т, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, — на 59% до 4600 т, сыров — почти в семь раз, достигнув 5800 т.

Всего в ассортименте компании на данный момент 94 товарные позиции. Молочная продукция под брендом «ЭкоНива» представлена в 56 400 торговых точках в России и за рубежом. Под управлением группы в том числе более 70 собственных фирменных магазинов в 14 регионах России.

Молочное животноводство

В январе — сентябре 2023 г. «ЭкоНива» произвела 936 200 т сырого молока в физическом весе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 48 200 т, или 5% (январь — сентябрь 2022 г.: 888 000 т). Среднесуточные надои за отчетный период составили 3429 т против 3252 т годом ранее (+5%). Надой на одну фуражную корову достиг 30,5 кг в сутки против 29,4 кг за аналогичный период 2022 г. Группа продолжает работу над повышением продуктивности молочного стада и совершенствует рационы животных.

В течение 9 месяцев 2023 г. общее поголовье в среднем насчитывало 234 900 голов крупного рогатого скота, из которых более 112 400 — фуражное стадо (январь — сентябрь 2022 г.: свыше 221 400 голов крупного рогатого скота, из которых 110 700 — фуражное стадо).

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