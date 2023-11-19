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Статистика

Лёгкие коммерческие автомобили. Статистика октября

 © autostat.ru

По итогам октября в России было реализовано 9 140 новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV).

Октябрьский результат этого сегмента авторынка оказался на 17% выше сентябрьского, причём октябрь стал максимальным за последние 20 месяцев.

Лидером по объёму реализации лёгкой коммерческой техники в России остаётся Горьковский автозавод, которому принадлежит почти 60% рынка. Так, в середине осени было продано 5 420 таких автомобилей.

Следующие три позиции в рейтинге занимают «УАЗ» (1 466 шт.), «Соллерс» (1 010 шт.) и «Лада» (486 шт.).

Замыкает первую пятерку китайский Dongfeng (180 шт.). Продажи новых лёгких коммерческих автомобилей в нашей стране за 10 месяцев 2023 года составили 70 355 единиц.

Это на 16% больше, чем в январе — октябре прошлого года.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/56068/

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статистика, автотранспорт, машиностроение
  • Jorjio774 Jorjio774
    19.11.2315:11:06

    Обращаю внимание, что много продукции ГАЗа на дороге появилось. Среднетонажничков заметно больше. Раскочегарились.   

    #1271953
  • Clausson Clausson
    19.11.2319:00:17

    Потихоньку вылезаем из ямы. Восстанавливаем производство и что важно производство собственных комплектующих.

    #1271980
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