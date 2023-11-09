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Фотофакты

Ход строительства новых медицинских учреждений

 © minzdrav.gov.ru

Новая детская больница в Оренбурге

 © orenday.ru

 © orenburg.media

 © orenburg-news.net

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе

 © minzdrav.gov.ru

Проект:

 © minzdrav.gov.ru

Новый детский хириругический центр на 280 коек при ОДКБ в Ростове-на-Дону

 © aif-s3.aif.ru

 © minzdrav.gov.ru

Новый онкологический центр в Туле

 © minzdrav.gov.ru

Новая детская больница в Комсомольске-на-Амуре

 © todaykhv.ru

 © vademec.ru

 © media.okaygorod.com

Новая Центральная районная больница в Николаевск-на-Амуре

 © todaykhv.ru

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Источник: https://minzdrav.gov.ru/

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