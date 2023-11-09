Ход строительства новых медицинских учреждений
Новая детская больница в Оренбурге
Центр детской онкологии и гематологии в Уфе
Проект:
Новый детский хириругический центр на 280 коек при ОДКБ в Ростове-на-Дону
Новый онкологический центр в Туле
Новая детская больница в Комсомольске-на-Амуре
Новая Центральная районная больница в Николаевск-на-Амуре
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Источник: https://minzdrav.gov.ru/