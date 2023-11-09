Ход строительства новых медицинских учреждений

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Новая детская больница в Оренбурге

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Центр детской онкологии и гематологии в Уфе

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Проект:

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Новый детский хириругический центр на 280 коек при ОДКБ в Ростове-на-Дону

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Новый онкологический центр в Туле

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Новая детская больница в Комсомольске-на-Амуре

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Новая Центральная районная больница в Николаевск-на-Амуре

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