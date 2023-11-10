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Инновации

На заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК освоен выпуск стеклокомпозиционной ленты для нефтегазовых труб

Группа ПОЛИПЛАСТИК наращивает производственную базу для выпуска гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) — инновационной импортозамещающей трубной продукции для использования в нефтегазовом секторе. На московском «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» после модернизации и создания дополнительного производственного участка налажен выпуск собственной термопластичной однонаправленной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для формирования армирующего слоя новой линейки ГПАТ от Группы ПОЛИПЛАСТИК, получившей название ПОЛИФИБРОН.

Производство стеклокомпозиционной лентыПроизводство стеклокомпозиционной ленты © www.polyplastic.ru

Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей. Открытие нового производства термопластичной стеклокомпозиционной ленты, импрегнированной полиэтиленом, является частью программы ПОЛИПЛАСТИКа по освоению выпуска ГПАТ нового типа, которые в ближайшей перспективе обеспечат ощутимый положительный эффект в плане экономии затрат, повышения надежности и увеличения срока службы нефтепромысловых трубопроводов.

Уже в этом году будут созданы производственные мощности для выпуска ГПАТ ПОЛИФИБРОН на заводе «СИБГАЗАППАРАТ» в Тюмени и на Иркутском трубном заводе.

На сегодняшний день на «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» смонтирована высокотехнологичная линия, которая может выпускать до 3000 км ленты в год. Этого объема достаточно для производства от 1000 до 1500 км ГПАТ, в зависимости от их диаметра. Таким образом, все потребности Группы ПОЛИПЛАСТИК в компонентах для нового вида ГПАТ будут закрыты. Это позволит достичь импортонезависимости, а также осуществлять бесперебойный выпуск нефтегазовых труб и обеспечивать выполнение заказов точно в срок.

Стеклокомпозиционная лентаСтеклокомпозиционная лента © www.polyplastic.ru

Важную роль в освоении технологии производства ГПАТ и, в частности, термопластичной стеклокомпозиционной ленты, сыграл собственный НИИ Группы ПОЛИПЛАСТИК. Специалистами «Завода АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» совместно с НИИ осуществлен полный комплекс работ по постановке на производство новой продукции преимущественно из отечественных компонентов, не уступающей по своим характеристикам импортным аналогам.

Группа ПОЛИПЛАСТИК осуществляет выпуск ГПАТ ПОЛИФИБРОН в соответствии с ГОСТ Р 59834-2021 «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия», а применение собственной стеклоленты для армирующего слоя позволяет перейти полностью на российские сырье и комплектующие.

В процессе производства ГПАТ стеклоленты наматывают в несколько слоев в противоположных направлениях под углом, обеспечивающим равномерное распределение осевых и радиальных нагрузок, и спекают друг с другом, получая монолитную конструкцию. Именно поэтому линейка продукции относится к инновационному виду гибких термопластичных композитных труб, являющихся на текущий момент наиболее прогрессивным решением на мировом рынке полимерных нефтепромысловых трубопроводов.

Несмотря на то, что для российских нефтегазодобывающих компаний ГПАТ — это революционное решение взамен традиционных стальных трубопроводов, во всем мире эти трубы уже активно применяются и успели доказать свою надежность и эффективность на протяжении всего срока службы. ГПА-трубы не подвержены коррозии, которая является причиной около 70% отказов металлических трубопроводов.

Производство стеклокомпозиционной лентыПроизводство стеклокомпозиционной ленты © www.polyplastic.ru

Области применения ГПАТ в нефтегазовом секторе:

— нефтепроводы, транспортирующие нефть, многофазные смеси и эмульсии;

— водоводы систем поддержания пластового давления на нефтепромыслах;

— газопроводы высокого давления, за исключением магистральных.

Применение ГПАТ в нефтегазодобыче способно помочь компаниям снизить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. В частности, удастся снизить транспортные расходы, затраты на СМР и последующую эксплуатацию, сократить сроки монтажа в 6-8 раз, уменьшить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 лет. Помимо этого, будет достигнут экологический эффект за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения энергоэффективности, стойкости продукции к агрессивным средам и возможности ее повторного применения.

Намотка труб на барабанНамотка труб на барабан © www.polyplastic.ru

Поставка ГПАТ на объекты осуществляется на барабанах непрерывными отрезками длиной до 1000 метров. Пресс-фитинги специальной конструкции обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж трубопровода. Рабочее давление ГПАТ составляет от 40 до 210 бар. Температура транспортируемой среды — от минус 15 °C до плюс 80 °C, а окружающей среды — от минус 60 °C до плюс 60 °C.

Трубы могут изготавливаться с теплоизоляцией из полужесткого пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке, что значительно повышает энергоэффективность нефтепровода.

Группа ПОЛИПЛАСТИК, откликаясь на потребности нефтегазовой отрасли и являясь лидером инноваций в сфере создания полимерных трубопроводных систем, на протяжении многих лет ведет научно-производственную деятельность в области ГПАТ. С 2000 года пермское предприятие Группы ПОЛИПЛАСТИК — завод «Технология композитов» — производит гибкие полимерные армированные трубы семейства ANACONDA®. Эти трубы полностью изготовлены из полимеров. Армирующий слой из полиэфирных нитей позволяет надежно транспортировать нефть и воду с рабочим давлением до 4 МПа, а при применении арамидной армировки — до 6,3 МПа, в т. ч. для температур до 80 °C. Сегодня пермское предприятие располагает хорошо оснащенным производственным комплексом и готово выпускать до 150 км продукции в год.

Погрузка трубной продукцииПогрузка трубной продукции © www.polyplastic.ru

Освоение новой технологии армирования ГПАТ с помощью стеклокомпозиционных лент — еще один важный шаг Группы ПОЛИПЛАСТИК в создании комплексных решений для нефтегазового сектора. Успешные опытно-промышленные испытания и ряд реализованных проектов с применением ГПАТ ПОЛИФИБРОН обусловливают рост спроса на данную продукцию. И Группа ПОЛИПЛАСТИК, наращивая производственные мощности, готова обеспечить потребности рынка в высокотехнологичных и качественных трубах.

В ближайшее время Росстандартом будет утвержден «Свод правил на проектирование и строительство ГПАТ». Это позволит проектировщикам активнее закладывать новые решения в проекты, а нефтегазовым компаниям России увеличить объемы их применения при строительстве нефтепромысловых трубопроводов и получить существенные эффекты за счет их эксплуатационных преимуществ.

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Источник: https://www.polyplastic.ru/press/news/2023/11/08/item20795

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  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.11.2309:50:34

    Добротный репортаж. Спасибо.

    #1271416
  • Нет аватара СерТар
    10.11.2318:01:37

    Трудно назвать такие трубы новым продуктом. Впервые я такие покупал примерно в 2000 м году.

    #1271445
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