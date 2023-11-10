На заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК освоен выпуск стеклокомпозиционной ленты для нефтегазовых труб

Группа ПОЛИПЛАСТИК наращивает производственную базу для выпуска гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) — инновационной импортозамещающей трубной продукции для использования в нефтегазовом секторе. На московском «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» после модернизации и создания дополнительного производственного участка налажен выпуск собственной термопластичной однонаправленной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для формирования армирующего слоя новой линейки ГПАТ от Группы ПОЛИПЛАСТИК, получившей название ПОЛИФИБРОН.

Производство стеклокомпозиционной ленты © www.polyplastic.ru

Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей. Открытие нового производства термопластичной стеклокомпозиционной ленты, импрегнированной полиэтиленом, является частью программы ПОЛИПЛАСТИКа по освоению выпуска ГПАТ нового типа, которые в ближайшей перспективе обеспечат ощутимый положительный эффект в плане экономии затрат, повышения надежности и увеличения срока службы нефтепромысловых трубопроводов.

Уже в этом году будут созданы производственные мощности для выпуска ГПАТ ПОЛИФИБРОН на заводе «СИБГАЗАППАРАТ» в Тюмени и на Иркутском трубном заводе.

На сегодняшний день на «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» смонтирована высокотехнологичная линия, которая может выпускать до 3000 км ленты в год. Этого объема достаточно для производства от 1000 до 1500 км ГПАТ, в зависимости от их диаметра. Таким образом, все потребности Группы ПОЛИПЛАСТИК в компонентах для нового вида ГПАТ будут закрыты. Это позволит достичь импортонезависимости, а также осуществлять бесперебойный выпуск нефтегазовых труб и обеспечивать выполнение заказов точно в срок.

Стеклокомпозиционная лента © www.polyplastic.ru

Важную роль в освоении технологии производства ГПАТ и, в частности, термопластичной стеклокомпозиционной ленты, сыграл собственный НИИ Группы ПОЛИПЛАСТИК. Специалистами «Завода АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» совместно с НИИ осуществлен полный комплекс работ по постановке на производство новой продукции преимущественно из отечественных компонентов, не уступающей по своим характеристикам импортным аналогам.

Группа ПОЛИПЛАСТИК осуществляет выпуск ГПАТ ПОЛИФИБРОН в соответствии с ГОСТ Р 59834-2021 «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия», а применение собственной стеклоленты для армирующего слоя позволяет перейти полностью на российские сырье и комплектующие.

В процессе производства ГПАТ стеклоленты наматывают в несколько слоев в противоположных направлениях под углом, обеспечивающим равномерное распределение осевых и радиальных нагрузок, и спекают друг с другом, получая монолитную конструкцию. Именно поэтому линейка продукции относится к инновационному виду гибких термопластичных композитных труб, являющихся на текущий момент наиболее прогрессивным решением на мировом рынке полимерных нефтепромысловых трубопроводов.

Несмотря на то, что для российских нефтегазодобывающих компаний ГПАТ — это революционное решение взамен традиционных стальных трубопроводов, во всем мире эти трубы уже активно применяются и успели доказать свою надежность и эффективность на протяжении всего срока службы. ГПА-трубы не подвержены коррозии, которая является причиной около 70% отказов металлических трубопроводов.

Производство стеклокомпозиционной ленты © www.polyplastic.ru

Области применения ГПАТ в нефтегазовом секторе:

— нефтепроводы, транспортирующие нефть, многофазные смеси и эмульсии;

— водоводы систем поддержания пластового давления на нефтепромыслах;

— газопроводы высокого давления, за исключением магистральных.

Применение ГПАТ в нефтегазодобыче способно помочь компаниям снизить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. В частности, удастся снизить транспортные расходы, затраты на СМР и последующую эксплуатацию, сократить сроки монтажа в 6-8 раз, уменьшить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 лет. Помимо этого, будет достигнут экологический эффект за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения энергоэффективности, стойкости продукции к агрессивным средам и возможности ее повторного применения.

Намотка труб на барабан © www.polyplastic.ru

Поставка ГПАТ на объекты осуществляется на барабанах непрерывными отрезками длиной до 1000 метров. Пресс-фитинги специальной конструкции обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж трубопровода. Рабочее давление ГПАТ составляет от 40 до 210 бар. Температура транспортируемой среды — от минус 15 °C до плюс 80 °C, а окружающей среды — от минус 60 °C до плюс 60 °C.

Трубы могут изготавливаться с теплоизоляцией из полужесткого пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке, что значительно повышает энергоэффективность нефтепровода.

Группа ПОЛИПЛАСТИК, откликаясь на потребности нефтегазовой отрасли и являясь лидером инноваций в сфере создания полимерных трубопроводных систем, на протяжении многих лет ведет научно-производственную деятельность в области ГПАТ. С 2000 года пермское предприятие Группы ПОЛИПЛАСТИК — завод «Технология композитов» — производит гибкие полимерные армированные трубы семейства ANACONDA®. Эти трубы полностью изготовлены из полимеров. Армирующий слой из полиэфирных нитей позволяет надежно транспортировать нефть и воду с рабочим давлением до 4 МПа, а при применении арамидной армировки — до 6,3 МПа, в т. ч. для температур до 80 °C. Сегодня пермское предприятие располагает хорошо оснащенным производственным комплексом и готово выпускать до 150 км продукции в год.

Погрузка трубной продукции © www.polyplastic.ru

Освоение новой технологии армирования ГПАТ с помощью стеклокомпозиционных лент — еще один важный шаг Группы ПОЛИПЛАСТИК в создании комплексных решений для нефтегазового сектора. Успешные опытно-промышленные испытания и ряд реализованных проектов с применением ГПАТ ПОЛИФИБРОН обусловливают рост спроса на данную продукцию. И Группа ПОЛИПЛАСТИК, наращивая производственные мощности, готова обеспечить потребности рынка в высокотехнологичных и качественных трубах.

В ближайшее время Росстандартом будет утвержден «Свод правил на проектирование и строительство ГПАТ». Это позволит проектировщикам активнее закладывать новые решения в проекты, а нефтегазовым компаниям России увеличить объемы их применения при строительстве нефтепромысловых трубопроводов и получить существенные эффекты за счет их эксплуатационных преимуществ.

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