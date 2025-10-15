MAX
Блог компании ПОЛИПЛАСТИК™ ⇒ Модернизация

На «Климовском трубном заводе» Группы ПОЛИПЛАСТИК установили роботов

«Климовский трубный завод» Группы ПОЛИПЛАСТИК внедрил роботизированные комплексы на участке производства муфт с закладными нагревателями. Такая модернизация позволила увеличить производительность более чем в два раза и полностью отказаться от ручного труда в процессе изготовления литых изделий из полиэтилена, предназначенных для сварки полимерных трубопроводов.

Помимо этого, роботизация коснулась и процесса растарки мешков с полимерным сырьем, вес которых составляет 25 кг. Это значительно повысило скорость выпуска продукции и снизило физическую нагрузку на работников производства.

Сумма инвестиций в части внедрения роботизированных комплексов на климовском заводе составила свыше 31 млн рублей.

Муфты с закладными нагревателями изготавливаются из ПЭ 100, применяются для сварки в автоматическом режиме, что обеспечивает высокое качество сварного соединения. для сетей водоснабжения и газораспределения для труб из ПЭ 100 и ПЭ 100-RC, имеют систему распознавания параметров сварки в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13950 для определения параметров цикла сварки. Предприятие обеспечивает стабильно высокое качество изделий от партии к партии. На соединительные детали получена вся обязательная разрешительная документация в том числе Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ.

Благодаря установке роботизации производственного процесса, предприятию удалось перевести выпуск муфт, включая контроль качества сборочных этапов производства и готовых изделий, полностью в автоматический режим.

Внедрение роботизации на «Климовском трубном заводе» — самом крупном в России предприятии по выпуску полимерной трубной продукции — открывает широкие возможности для повышения эффективности, увеличения объемов производства и снижения затрат. Кроме того, автоматизация способствует улучшению условий труда и повышению высокотехнологичности производства, становится неотъемлемой частью устойчивого и инновационного развития промышленности московского региона.

Источник: www.polyplastic.ru

  • Нет аватара termometrix15.10.25 18:07:07

    Для достижения экономического прогресса в условиях нехватки трудовых ресурсов и наилучший способ снижения инфляции-это роботизация и повсеместная автоматизация всего хозяйства России.

    #1307309
    • Krutenn Krutenn15.10.25 19:02:03

      Полностью согласен. Нужна хорошая целенаправленная ГОСПОДДЕРЖКА грантами, целевыми кредитами… В общем Агентство Стратегических Инициатив должно уделять этому вопросу (задачам) самое пристальное внимание, в том числе на президентском, правительственном уровне…

      #1307318