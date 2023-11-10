Ростех начал поставлять в войска «умную» парашютную систему

Новейшая парашютная система «Юнкер-ДГ-250» успешно прошла госиспытания.

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Поставки комплекса в армию уже начались.

«Юнкер-ДГ-250» позволяет десантировать грузы весом не превышающим 250 кг из летательных аппаратов на скорости порядка 350 км/ч с высоты 8 тыс. м. Госкорпорация работает над вариантом парашютной системы, способной переносить грузы общей полетной массой до 500 кг.

Точность приземления комплекса в заданную точку при устойчивом приеме ГЛОНАСС в стандартных метеоусловиях составляет до 100 м. Есть вариант ручного управления парашютной системой с помощью выносного модуля оператора. Несколько «Юнкеров» могут лететь друг за другом, следуя «караваном».

Эта разработка будет демонстрироваться на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Ростех впервые презентует ее за пределами СНГ.

© web.telegram.org

© web.telegram.org

© web.telegram.org

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