В Забайкальском крае открыта новая школа-детский сад

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Школу-детский сад на 620 мест построили в поселке Могзон.

Новая современная школа — детский сад — это 620 мест. Для школы 500 и 120 мест детского сада. Теперь у детей и подростков есть все для комфортного роста, обучения, развития своих талантов. Школьники перейдут на односменную учебу, смогут посещать новые кружки и секции. А родители перестанут беспокоиться о детях, и не захотят уезжать из родного села.

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BwdL-KG8tgs

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