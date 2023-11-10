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Электростанция расположена в Республике Алтай, возле села Амур, в Усть-Коксинском районе. Станция мощностью 40 МВт была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года и стала самым мощным объектом солнечной энергетики в Сибири.

Усть-Коксинская СЭС уникальна тем, что в ней используются гетероструктурные модули — гибридные элементы с повышенной эффективностью, они в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности. На Усть-Коксинской СЭС установлены 126 тыс. таких солнечных модулей.

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Республика Алтай стала первым регионом России, где был реализован крупномасштабный проект — строительство солнечных электростанций, благодаря чему изменилась ситуация в энергетике Горного Алтая, где никогда не было собственной генерации. Выработка электроэнергии солнечными станциями составляет 25% от общего потребления региона.

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