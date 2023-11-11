Московская область получила в 2023 году более 800 новых автобусов

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Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил более 800 новых автобусов большого и среднего классов. До конца года планируется увеличить их количество до 1300.

В прошлом году на маршруты в разных городских округах Подмосковья вышли 435 новых автобусов.

Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и на другие территории.

С начала года на линиях «Мострансавто» начали работать более 300 автобусов большого класса, около 400 — среднего, ещё 140 — малого.

На маршруты в 2023 году вышли автобусы ГАЗ A68R52 (для перевозки 22 пассажиров), ЛиАЗ-4292 (72 пассажира) и НЕФАЗ 5299-40-52 (111 пассажиров с 29 местами для сидения).

Все новые автобусы имеют низкий уровень пола, стационарные валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, двойные стеклопакеты, систему аудиоинформирования, климат-контроль, электронный маршрутоуказатель, камеры видеофиксации, пневматические подвески и двигатели стандарта «Евро-5». Для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая аппарель. В салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем.

https://msknovo...dw7cfv858886845

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