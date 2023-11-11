Автобусы: лидеры октября

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За октябрь 2023 года в России было реализовано 1071 новый автобус — на 66% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

40% автобусного рынка пришлось на отечественную марку «ПАЗ». Так, в октябре объём продаж новых «пазиков» составил 426 единиц, что на 70% больше, чем год назад.

Далее в рейтинге расположился китайский Yutong (144 шт.; +64%), за ним — российский «Волгабас» (136 шт.; +72%).

Отметку в сотню реализованных автобусов больше не преодолел ни один автозавод, но в лидирующую пятёрку сумели войти отечественные «КамАЗ» и «ЛИАЗ» (72 и 65 шт. соответственно).

Причём российские заводы выбили с сентябрьского пятого места китайский Higer.

В модельном рейтинге по итогам октября три первых места занимают «пазики»: на первой строчке — «ПАЗ 4234» c результатом 170 проданных единиц, на второй — «ПАЗ 3204» (141 шт.), на третьей — «ПАЗ 3205» (91 шт.).

А вот четвёртое место впервые в этом году занял электробус «КамАЗ» 6282, показатель которого составил 66 проданных экземпляров. Замыкает пятёрку низкопольный автобус большого класса «ЛИАЗ 5292» (65 шт.).

Если же рассматривать итоги 10 месяцев нынешнего года, то за это время количество проданных новых автобусов составило 12937 единиц — на 36% больше, чем в январе — октябре 2022 года.

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