Новая линия по производству ферросилиция заработала в Индустриальном парке ММК

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Резидент Индустриального парка ММК — Завод металлургических раскислителей — построил и ввел в эксплуатацию новую производственную линию, создав 25 новых высокопроизводительных рабочих мест

На территории Индустриального парка ММК в Магнитогорске начал работу новый производственный комплекс, специализирующийся на выпуске брикетированного ферросилиция. Это важный этап в развитии Завода металлургических раскислителей, который является резидентом парка.

Брикетированный ферросилиций — это современный материал, который используется для очистки металла от примесей в процессе сталелитейного производства. Он производится на основе уникальной технологии, разработанной самим заводом. Инвестор вложил в новый проект 50 миллионов рублей и создал 25 дополнительных рабочих мест. Планируется, что годовой объем производства составит до 4 тысяч тонн. Продукцию будут поставлять не только на российский рынок, но и отправлять на экспорт в азиатские страны.

Завод занимается производством раскислителей на основе карбида кальция и ферросилиция, а также переработкой ферросплавов. Производственная площадка завода расположена в Индустриальном парке ММК, который предоставляет своим резидентам все необходимые условия для успешного бизнеса.

Индустриальный парк ММК занимает площадь 66 гектаров и обладает развитой инфраструктурой и железнодорожной сетью. С 2016 года резиденты парка инвестировали в свое развитие более 2,5 миллиарда рублей, что свидетельствует о высоком уровне доверия к управляющей компании и перспективности роста. Сейчас в парке работают 47 компаний, которые создали более тысячи новых рабочих мест. Парк получил аккредитацию Минпромторга РФ, поэтому инвесторы могут пользоваться налоговыми льготами.

https://mmk.ru/...tirovannogo-fe/

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