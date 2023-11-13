В Энгельсе Саратовской области открылся Ледовый дворец

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Ледовый дворец «Айсберг», открытый в Энгельсе на улице Садовая 11 ноября, за выходные посетили 1,2 тысячи человек, сообщает сегодня пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Саратовской области.

«Дети и взрослые смогли первыми оценить качество льда, а также комфортные раздевалки. Для удобства жителей на ледовой арене организован пункт проката и заточки коньков», — рассказали в ведомстве.

По словам чиновников, с 13 ноября на площади начнутся тренировки по фигурному катанию и хоккею воспитанников спортивных школ «Надежда губернии» и «Кристалл». Для школьников подготовят расписание, в рамках которого они смогут посещать дворец.

Для остальных горожан каждые выходные будут доступны массовые катания, отметили в ведомстве.

Ледовый дворец в Энгельсе достроили еще три месяца назад, однако не могли открыть из-за затянувшейся передачи объекта на баланс региона.

В апреле сообщалось, что на оборудование дворца потратят более семи миллионов рублей. Общая стоимость контракта — более 287 миллионов рублей. Подрядчиком стала компания «Межрегионстрой».

https://www.engels-city.ru/news-line/88163-v-engelse-otkrylsya-ledovyj-dvorets

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