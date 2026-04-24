ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.

Ранее мороженое в структуре компании выпускал «Молочный комбинат Энгельсский». Стратегическое инвестиционное решение о строительстве отдельной фабрики мороженого было принято в 2018 году, тогда инвестиции в проект оценивались в 1,7 млрд руб., писал «Бизнес-Вектор». Гибкие линии нового предприятия позволят не только выпускать большие объемы, но и оперативно изготавливать тестовые и лимитированные партии, что ускорит разработку новинок, расширение ассортимента и выход в оригинальные форматы и категории. На фабрике планируется выпуск широкой линейки современных форматов мороженого: стаканчиков, рожков и эскимо с прослойками, начинками, в шоколаде и др.

ГК «Белая Долина» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Поволжье, объединяющий интегрированную цепочку «от сырья до полки». В состав группы входят «Молочный комбинат Энгельсский», мясокомбинат «Митэк» и фабрика мороженого «Белая Долина». Также у «Белой Долины» есть собственная транспортная компания и сеть складских распределительных центров.

