На заводе предприятия ООО «Энгельс Электроинструментыг» (бывший завод компании Bosch в городе Энгельс) в августе возобновлено производство профессионального электроинструмента под брендом «ЭНГЕЛЬС».

Завод сумел сохранить коллектив и ключевые компетенции в производстве угловых шлифовальных машин, дрелей и перфораторов, восстановил парк необходимой оснастки и запускает производство электроинструмента, равноценного по качеству и техническим характеристикам аналогичным продуктам мировых брендов.

Продукция "ЭНГЕЛЬС" ориентирована на профессионалов, нуждающихся в качественном и функциональном инструменте с долгим сроком службы и по приемлемой цене, с доступными парком запчастей и надежной сервисной поддержкой.

Электродвигатели различной мощности, - сердце инструмента, производятся полностью на заводе из локальных комплектующих, произведенных в России.

Вся продукция завода ориентирована на промышленное использование и тестируется в жестких условиях эксплуатации на соответствие требованиям промышленности по ресурсу работы. На первом этапе на заводе будет реализовано производство широкой линейки углошлифмашин мощностью от 1,9 квт для малых и до 2,6 квт для больших углошлифмашин. Продукция имеет высокий уровень локализации и коллектив компании работает над дальнейшим повышением уровня этого показателя. Уже в сентябре первые модели будут доступны к покупке у крупных дистрибуторов. В ближайших планах завода запустить производство прямошлифмашин, перфораторов, дрелей.