Завод металлоконструкций в Энгельсе запустил ещё одну производственную линию и уже успешно выпускает новые виды продукции: железнодорожные грузовые цистерны. Сейчас они востребованы в самых разных отраслях — от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Это результат реализации инвестиционного проекта предприятия, идея которого появилась ещё в 2024-м году, а в прошлом началась реализация.

Это позволило не просто расширить линейку продукции, а значительно увеличить объемы, и сейчас завод работает круглосуточно. В полном производственном цикле выпускают порядка 7-8 резервуаров. Здесь трудятся свыше 1,7 тысячи человек. Специалистов активно привлекают из энгельсских учреждений среднего профессионального образования. Завод уже не первый год взаимодействует с механико-технологическим колледжем (Telegram: View @busargin_r) и стал для него базовым предприятием. Было открыто 4 новых направления: оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, контролер качества в машиностроении, наладчик литейного и кузнечного оборудования, специалист по металлургическому производству. Студенты постоянно проходят практику на производственных площадках предприятия. Кроме того, на базе самого ЗМК действует собственный учебный центр.

Сейчас на предприятии изучают возможности для дальнейшего развития, в том числе рассматривают варианты запуска производства в других районах области. Со стороны регионального правительства будем сопровождать завод на всех этапах и окажем всю необходимую поддержку.

