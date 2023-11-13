В Татарстане по нацпроекту открыли новый цех по производству эндохирургического оборудования

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В Татарстане открыли новый цех по производству эндохирургического оборудования компанией «ЭлеПС», основанной в 1991 году. Об этом сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

Центр «Мой бизнес» оказал государственную поддержку этому проекту в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Компания занимает ведущие позиции среди российских производителей медицинской оптики, приборов и инструментов.

Новый производственный цех расположен в технопарке «Химград» в Казани и будет использоваться для сборки оборудования для эндохирургического комплекса. Компания также начала экспортировать свою продукцию за рубеж.

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