На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом «Российской газете» рассказали в компании Aurus.

«Инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций. Впереди — необходимые испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.

Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера — завода „Соллерс“, где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus», — отметил в разговоре с «РГ» представитель компании.

Он также добавил, что машины сегмента люкс по определению являются эксклюзивным продуктом.

«Лимитированность выпуска в сочетании с высочайшим уровнем исполнения — осознанная стратегия, соответствующая международным стандартам.

Мировая история знает всего несколько примеров становления люксовых автомобильных брендов. Хронология каждого из них насчитывает многие десятилетия и смену эпох. Первый отечественный автомобиль класса люкс Aurus прошел путь от старта разработки до выхода в серийное производство. Впереди — не менее амбициозные планы и продолжение развития по выбранному пути лидерства, где ключевой целью является возрождение технологического суверенитета России и автомобильной отрасли страны», — добавили «РГ» в компании.

Напомним, что семейство автомобилей Aurus создано на базе Единой модульной платформы, которая была разработана специалистами ФГУП «НАМИ» и не имеет аналогов в мировом автопроме.

https://news.dr...nat-102177.html