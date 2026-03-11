На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом «Российской газете» рассказали в компании Aurus.
«Инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций. Впереди — необходимые испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.
Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера — завода „Соллерс“, где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus», — отметил в разговоре с «РГ» представитель компании.
Он также добавил, что машины сегмента люкс по определению являются эксклюзивным продуктом.
«Лимитированность выпуска в сочетании с высочайшим уровнем исполнения — осознанная стратегия, соответствующая международным стандартам.
Мировая история знает всего несколько примеров становления люксовых автомобильных брендов. Хронология каждого из них насчитывает многие десятилетия и смену эпох. Первый отечественный автомобиль класса люкс Aurus прошел путь от старта разработки до выхода в серийное производство. Впереди — не менее амбициозные планы и продолжение развития по выбранному пути лидерства, где ключевой целью является возрождение технологического суверенитета России и автомобильной отрасли страны», — добавили «РГ» в компании.
Напомним, что семейство автомобилей Aurus создано на базе Единой модульной платформы, которая была разработана специалистами ФГУП «НАМИ» и не имеет аналогов в мировом автопроме.
