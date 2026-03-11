MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад
artal Автопром

На заводе Aurus в Елабуге началась сборка прототипов обновленного седана Senat



На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом «Российской газете» рассказали в компании Aurus.

«Инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций. Впереди — необходимые испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.

Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера — завода „Соллерс“, где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus», — отметил в разговоре с «РГ» представитель компании.

Он также добавил, что машины сегмента люкс по определению являются эксклюзивным продуктом.

«Лимитированность выпуска в сочетании с высочайшим уровнем исполнения — осознанная стратегия, соответствующая международным стандартам.

Мировая история знает всего несколько примеров становления люксовых автомобильных брендов. Хронология каждого из них насчитывает многие десятилетия и смену эпох. Первый отечественный автомобиль класса люкс Aurus прошел путь от старта разработки до выхода в серийное производство. Впереди — не менее амбициозные планы и продолжение развития по выбранному пути лидерства, где ключевой целью является возрождение технологического суверенитета России и автомобильной отрасли страны», — добавили «РГ» в компании.

Напомним, что семейство автомобилей Aurus создано на базе Единой модульной платформы, которая была разработана специалистами ФГУП «НАМИ» и не имеет аналогов в мировом автопроме.

© s.auto.drom.ru
© s.auto.drom.ru
© s.auto.drom.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук11.03.26 21:36:56

    Разработка бюджетного модельного ряда бренда Aurus поднимет интерес широких масс к высокой классике и несомненно поспособствует увеличению продаж как в России,так и на внешних рынках. Этот автомобиль должен быть доступен не только небожителм, но и многочисленным представителям нашего среднего класса.А это по последним данным Высшей школы экономики более 30 процентов образованного, энергичного и запредельно мобильного населения России.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~21:39 11.03.26
    #1313570
  • Holso Stitchred Holso Stitchred13.03.26 08:10:33

    Как верно отметил комментатор выше, России нужны собственные автомобили среднего класса. У нас эта ниша в настоящее время не занята отечественными моделями, поскольку их не существует. Требуются автомобили для тех, кому Весты недостаточно. И у НАМИ есть все компетенции для их разработки. Также нужны полноценные полноприводные кроссоверы и внедорожники.
    P. S. Каким-то чудом почти спустя 2 года смог зайти на сайт через старый аккаунт.

    #1313632