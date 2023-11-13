На ПСЗ «Янтарь» ввели в эксплуатацию обрабатывающий центр с ЧПУ

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялся ввод в эксплуатацию вертикального фрезерного обрабатывающего пятиосевого центра с числовым программным управлением (ЧПУ).

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Станок будет задействован для изготовления штамповой оснастки под изделия машиностроительной части.

Теперь оснастку и другие сложные детали, которые нужно обрабатывать сразу в нескольких плоскостях, завод сможет изготавливать самостоятельно. Использование станка принесет предприятию серьезную экономию денежных средств и рабочего времени. Ранее предприятие не могло изготавливать самостоятельно штампы сложной конфигурации на имевшемся оборудовании. Приходилось обращаться с заказами к сторонним предприятиям, что приводило к удорожанию оснастки и увеличению сроков работ.

«Благодаря содействию Министерства промышленности и торговли и ОСК заводу „Янтарь“ удалось серьезно продвинуться по пути модернизации. Мы и дальше будем оснащать производство современным оборудованием, участвуя в соответствующих программах и проектах. Все поступившие в рамках инвестиционного проекта станки работают с полной загрузкой. Планы по загрузке оборудования в цехе, где запустили новый станок, расписаны на три года вперед. В перспективе рассматривается переход на трехсменную работу на станках с ЧПУ», — отметил генеральный директор завода Илья Самарин.

Вертикальный фрезерный обрабатывающий пятиосевой центр, оснащенный системой ЧПУ, позволяет обрабатывать заготовки любой сложности с габаритами по оси Х — 2700 мм и по осям Y и Z — 800 мм. При этом станок может обрабатывать как обычные судостроительные стали, так и специальные сплавы.

Одной из главных особенностей станка является наличие большой рабочей зоны с легким доступом к ней оператора при небольших габаритах станка. Новая быстрая и точная головка располагается в специальном корпусе в пятиосевом исполнении. Опциональный поворотный стол диаметром 700 мм, выступающий в качестве пятой оси, встроен в рабочий стол станка. Это позволяет осуществлять как точное позиционирование, так и производить непрерывную обработку заготовки диаметром до 1100 мм.

Оборудование приобретено в рамках реализации Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств АО «ПСЗ «Янтарь».

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

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