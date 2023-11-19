50 новых трамваев поступили в Челябинск

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«81 новый трамвайный вагон поступит в Челябинск до конца этого года. На сегодня 50 вагонов уже пришли, 31 ждём в декабре. 2023 год — рекордный за всю историю поставок трамваев в Челябинск. Такого количества новой техники не было никогда», — сообщили в Правительстве региона.

Все вагоны современные, низкопольные, произведённые Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

По количеству поставленных в Челябинск трамваев 2023 год стал рекордным, начиная с 1982 года. Всего за последние пять лет 197 новых вагонов доставили в трамвайные парки Челябинска и Магнитогорска. Также обновили трамваи в Златоусте.

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