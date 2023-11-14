Новый корпус детского сада «Маргаритка» открылся в Москве

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Новый корпус детского сада «Маргаритка» распахнул двери перед первыми посетителями. Он рассчитан на 350 мест для детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

На торжественном открытии детского сада присутствовали мамы и папы с детьми из новостроек. Новое дошкольное учреждение уже второе в этом микрорайоне. Первый детский сад на 350 мест был открыт в 2022 году.

Новый детский сад получил просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, кухню и медицинский кабинет. Учреждение оборудовано современной техникой и мебелью. Для малышей в дошкольном учреждении созданы все условия, которые позволят качественно подготовиться к следующему этапу обучения.

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