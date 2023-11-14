Новый краболов «Капитан Александров» вышел в первый промысловый рейс
Сегодня головное судно нового флота ГК «Русский Краб» «Капитан Александров» отправилось в первый промысловый рейс в Охотское море.
Накануне во Владивостоке краболов посетили представители руководства города, Тихоокеанского филиала подведомственного Росрыболовству ВНИРО, региональных подразделений отраслевых ведомств, а также морских образовательных организаций.
«Капитан Александров» построен по результатам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Программа направленна на обновление отечественного промыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба.
Гостям судна показали машинное отделение, капитанский мостик, а также систему хранения живой продукции, спроектированную при участии специалистов ГК «Русский Краб». Конструктивная и техническая реализация этого функционального блока является особенностью новых судов компании. Система размещена в двухуровневом трюме и представляет собой 32 независимых танка для хранения и транспортировки живого краба. Каждый танк оснащен оборудованием для контроля температуры, солености и содержания кислорода в воде, что позволяет обеспечить сохранность продукции на уровне не менее 98%. Емкость трюма по живой продукции составляет 110-120 тонн.
Все основные параметры работы краболовного судна контролируют системы цифрового мониторинга, данные которых в режиме реального времени передаются на мостик и на берег.
Справка:
От судов действующего флота краболов отличают повышенный ледовый класс Ice2; система резервного электродвижения; увеличенная промысловая палуба. Особое внимание уделено условиям для работы и отдыха экипажа. Площади жилых и общих пространств увеличены в 1,5-2 раза. В каютах — эргономичная мебель, санузлы, спутниковое телевидение и интернет. На борту обустроена сауна, что важно для обеспечения комфорта команды, работающей в сложном климате холодных дальневосточных морей.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
14.11.2318:14:23
14.11.2318:34:55