Новый краболов «Капитан Александров» вышел в первый промысловый рейс

Сегодня головное судно нового флота ГК «Русский Краб» «Капитан Александров» отправилось в первый промысловый рейс в Охотское море.

© fish.gov.ru

Накануне во Владивостоке краболов посетили представители руководства города, Тихоокеанского филиала подведомственного Росрыболовству ВНИРО, региональных подразделений отраслевых ведомств, а также морских образовательных организаций.

«Капитан Александров» построен по результатам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Программа направленна на обновление отечественного промыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба.

Гостям судна показали машинное отделение, капитанский мостик, а также систему хранения живой продукции, спроектированную при участии специалистов ГК «Русский Краб». Конструктивная и техническая реализация этого функционального блока является особенностью новых судов компании. Система размещена в двухуровневом трюме и представляет собой 32 независимых танка для хранения и транспортировки живого краба. Каждый танк оснащен оборудованием для контроля температуры, солености и содержания кислорода в воде, что позволяет обеспечить сохранность продукции на уровне не менее 98%. Емкость трюма по живой продукции составляет 110-120 тонн.

Все основные параметры работы краболовного судна контролируют системы цифрового мониторинга, данные которых в режиме реального времени передаются на мостик и на берег.

Справка:

От судов действующего флота краболов отличают повышенный ледовый класс Ice2; система резервного электродвижения; увеличенная промысловая палуба. Особое внимание уделено условиям для работы и отдыха экипажа. Площади жилых и общих пространств увеличены в 1,5-2 раза. В каютах — эргономичная мебель, санузлы, спутниковое телевидение и интернет. На борту обустроена сауна, что важно для обеспечения комфорта команды, работающей в сложном климате холодных дальневосточных морей.

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

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