Обзор: Строительство промыслового флота в 2024 году на отечественных верфях

Несмотря на санкции и пессимистичные прогнозы некоторых аналитиков, в России продолжается планомерное строительство промыслового флота. Как следует из данных сайта «Сделано у нас», в 2024 году на отечественных верфях заложено 12, спущено на воду 11 новых судов и передано заказчику 15 судов для добычи и переработки водных биоресурсов. В обзоре представлены суда 14 проектов. Суда строят 9 отечественных верфей, для 17 заказчиков.

Этот факт наглядно демонстрирует способность российского судостроения развиваться в условиях внешнего давления, обеспечивая потребности важнейшей для страны отрасли. Слудует учесть, что в обзоре указаны только те суда по которым было движение в 2024 году. В процессе строительства на верфях есть и другие суда, заложенные ранее, но которые не спускались на воду или не передавались заказчику в 2024 году. Они попадут в будущие обзоры.

Предлагаю посмотреть на это наглядно, все ссылки кликабельны:

Онежский судостроительно-судоремонтный завод:

1— 05.06.2024 спущен на воду и передан заказчику ГК «Русский Краб"судно в серии по проекту ССа 5712LS „Капитан Егоров “.

"Капитан Егоров» — второе судно проекта ССа 5712LS в серии, сданное компании Онежским судостроительно-судоремонтным заводом (ОССЗ, Республика Карелия). Головное судно проекта уже ведет промысел в Беринговом и Охотском морях.

2 — 04.06.2024 спустили на воду краболов проекта CCa5712LS. «Капитан Фирсов» — третий краболов серии, который строится на ОССЗ по заказу компании «Русский Краб». На конец 2024 достраивается.

3 — В декабре 2024 на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) спущен на воду краболов проекта CCa5712LS «Александр Сапожников». Это четвертый краболов серии по проекту CCa5712LS, которую ОССЗ строит по заказу ГК «Русский Краб» в рамках первого этапа программы инвестквот. Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба в акватории Берингова, Охотского и Японского морей.

Окская судоверфь

1 — 05.06.2024 головной краболов-процессор «Капитан Манжолин» проекта ССа 5712P построен и передан заказчику ГК «Русский Краб». Судно предназначено для промышленной добычи краба и его переработки и оснащено современной фабрикой для переработки улова в готовую продукцию.

2 — Спустили на воду краболовное судно «Капитан Сковпен» проекта ССа 5712P. Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб» в апреле 2024. Достраивается на конец 2024 г.

3 — 9 февраля 2024 спустили на воду краболовного судна «Капитан Дудник» проекта ССа 5712P. Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб», проект краболова разработали конструкторы «Дамен Инжиниринг. Достраивается на конец 2024 года.

© paluba.media

4 — На Окской судоверфи в сентябре 2024г началось строительство шести краболовов по проекту «Дамен Инжиниринг» ССа 5712LS для ГК «Русский Краб».Краболовные суда предназначены для добычи и перевозки живого краба. Серия заказана ГК «Русский Краб» в рамках исполнения инвестиционных обязательств по итогам крабовых аукционов 2023 года. Контракты на строительство подписаны в апреле текущего года. По их условиям строительство должно быть завершено в 2028 году.

5 — 23 декабря 2024 года на Окской судоверфи произведена закладка киля судна проекта Т40ОК , заказчик: ООО РЫБОКОМБИНАТ «ОСТРОВНОЙ»

Верфь «Торсиотест»

1 — На верфи «Торсиотест» (Камчатский край) спущен на воду рыболовный сейнер «Сокоч» проекта 04130 в мае 2024. Судно строилось для рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина. Оно предназначено для вылова и транспортировки рыбы в сыром виде на береговую фабрику для переработки. Проект реализован в рамках программы инвестиционных квот. Передан заказчику

2 — В марте 2024 на малом рыболовном сейнере «Апача» проекта 04130, построенным предприятием «Торсиотест» для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, подняли государственный флаг. Передан заказчику

3 — В Петропавловск-Камчатском (Камчатский край) в октябре 2024 на производственной площадке НПЦ «Торсиотест» спустили на воду два малых рыболовных сейнера проекта 04130. Третий и четвертый представитель серии получили имена «Карага» и «Карымай ». Достраиваются на конец 2024 года .

Находкинский судоремонтный завод (Приморский край)

1 — В апреле 2024 на краболове «Капитан Хазан» проекта CCa 5712LS поднят Государственный флаг. Спущен на воду и передан заказчику.

«Капитан Хазан» — одно из серии восьми судов, одновременно заложенных в Находке в 2020 году. Построено по программе крабовых аукционов для ГК «Антей». Предназначено для добычи краба в акватории Берингова и Охотского морей и перевозки до 120 тонн живого краба в 9 танках общим объемом 640 куб. м. Общая длина судна составляет 57,7 метров, ширина 12,6, максимальная скорость 12,6 узлов, грузоподъемность крана-манипулятора — 3,5 тонн.

2 — 25 октября 2024 г. на Находкинском судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония закладки килей двух краболовов проекта GM 5.03 на класс Российского морского регистра судоходства, для ООО «Амуррыбпром». Завершить постройку промысловых судов планируется в 2028 году, сообщает Российский морской регистр судоходства (РС).

Проект GM 5.03 разработан ООО «Глобокс морское проектирование». Тип судна — промысловый ярусолов, краболов. Длина судна составляет 64,5 м, ширина — 10,6 м, полное водоизмещение — 1700 т.

3 — В Находке заложили киль краболовного судна проекта 03141 (колличество судов в проекте неизвестно ) 29 августа 2024 года. Заказчиком выступает ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания».

Проект разработан «СК Викинг». Судно будет построено на класс РС — КМ(*) Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing Vessel. Краболов проекта 03141 предназначен для промысла краба и креветки, оборудовано ловушками для ведения лова. На борту обеспечены условия для хранения улова в охлажденной морской воде и транспортировки в порт в живом виде. Основные характеристики проекта: длина — 63,27 м; ширина — 10,6 м; высота борта на миделе — 4,6 м; осадка — 4 м; водоизмещение полное — 1586 тонн.

4 — Завершено строительство краболова «Дмитрий Коноплев » проекта CCa 5712LS. В декабре 2024 судно передано заказчику.

Судно построено в рамках программы инвестквот на Находкинском судоремонтном заводе по проекту «Дамен Инжиниринг» для ООО «ТРК».

ОСК «Северная верфь»

1 — В апреле 2024 Северная верфь Объединённой судостроительной корпорации и рыболовецкая компания «Вирма» подписали акт приёма-передачи головного ярусолова-процессора «Гандвик-1 » проекта МТ1112XL. Передан заказчику

2 — В марте 2024 состоялась торжественная церемония спуска на воду траулера-процессора «Капитан Абакумов» проекта 170701. Траулер является шестым в серии судов проекта строящихся на предприятии для рыбопромышленного холдинга «Норебо» в рамках первого этапа программы инвестквот.

3 — В январе 2024 сдан головной траулер-процессор «Капитан Соколов » проекта 170701 (Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) и рыбопромышленный холдинг «Норебо» в 2023 году подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соколов»). Передан заказчику

В настоящее время на «Северной верфи» достраиваются у причальной стенки еще пять траулеров проекта 170701 — «Капитан Геллер», «Капитан Осташков», «Капитан Тузов», «Капитан Брейхман» и «Капитан Абакумов».

Адмиралтейские верфи

1 — 1 марта 2024 на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема государственного флага России на большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Мартынов» проекта СТ-192. Это большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) проекта СТ-192, построенный по заказу РРПК (ООО «Русская Рыбопромышленная Компания). Передан заказчику

2 — 8 ноября 2024 года, на «Адмиралтейских верфях» ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Щербаков » проекта СТ-192. Это шестое судно в серии, строящейся на предприятии для Русской Рыбопромышленной Компании.

3 — В сентябре 2024 состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак » проекта СТ-192 .Судно «Капитан Юнак» принадлежит «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК).

ОСК СЗ «Восточная верфь»

1 — В январе 2024 рамках второго этапа программы инвестиционных квот «Восточная верфь» (управляющая компания ПАО «АСЗ») приступила к резке и гибке металла для строительства судна-краболова проекта 03141 с заводским номером 512. Срок передачи судна заказчику ООО «Амурское» — 2025 год.

2 — В марте 2024 на судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) спущено на воду пятое судно-краболов «Пума » проекта 03141. Заказчиком краболова проекта 03141 «Пума», построенного на Восточной верфи, является компания «Сигма Марин Технолоджи» в рамках программы «Квоты под киль». 25 сентября 2024 передано заказчику .

3 — На Восточной верфи в октябре 2024 (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялся спуск на воду судна ярусолова «Наггет», проекта 03142. Это первый ярусолов, строящийся на Дальнем Востоке, а 17.01.2025 на судне был поднят флаг России, по проекту СК «Викинг» для компании «Сигма Марин Технолоджи». Передан заказчику.

4 — В ноябре 2024 г. на предприятии ОСК «Восточная верфь» (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась церемония подъема флага на шестом судне-краболове проекта 03141. «Андрей Басаргин», построенном в рамках инвестиционного проекта «Квоты под киль». Заказчиком краболова является Сигма Марин Технолоджи в рамках программы «Квоты под киль». Передан заказчику ( В рамках программы «Квоты под киль» планируется построить 150 новых рыбопромысловых и краболовных судов. На данный момент, по первому этапу программы, построено и передано заказчикам 37 судов, из них 15 краболовов и 22 рыбопромысловых. Второй этап предусматривает строительство еще 46 судов.)

Судостроительный завод «Отрадное» в Ленинградской области

1 — Средний рыболовный морозильный траулер «Орион » головное судно проекта 1701 построен на судостроительном заводе «Отрадное» в Ленинградской области по заказу мурманской компании «Стрелец». Судно соответствует классу Российского морского регистра судоходства, 14 ноября 2024 года, ему был выдан комплект судовых документов и оно было передано заказчику.

2 — СЗ «Отрадное» в августе 2024 спустил на воду промысловое судно проекта 03070 «Механик Цуранов ». Оно строится под флаг Российской Федерации на класс РС: КМ ⍟ Ice2(hull; machinery) AUT3 (REF) Fishing vessel. Техническое наблюдение за строительством осуществляют специалисты Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства.

Заказчиком судов «Механик Степанов» и «Механик Цуранов» является ООО «Островной Краб». Новые краболовы в соответствии с категорией ледовых усилений не имеют ограничений в районах эксплуатации.

3 — Средний рыболовный морозильный траулер «Лев » проекта 1701 ( В проекте 1701 запланировано строительство 25 судов )построен на класс Российского морского регистра судоходства. Комплект судовых документов выдан 23 декабря 2024 года и передан заказчику. Траулер предназначен для донного и пелагического промысла рыбы (трески, пикши, сайды, палтуса, зубатки, камбалы и окуня). Заказчик мурманская компания «Эридан».

4 — 30 июля 2024 года на верфи ООО «Нева-Стапель» состоялся спуск второго судна для добычи краба проекта 03070 «Механик Степанов ». Заказчиком судов «Механик Степанов» и «Механик Цуранов» является ООО «Островной Краб». Новые краболовы в соответствии с категорией ледовых усилений не имеют ограничений в районах эксплуатации.

Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод

1 — Спущен на воду траулер «Мерланг» проекта ТР 446 08.10.2024 . Судно построено для мурманской компании «Норд вест флот компани» на класс Российского морского регистра судоходства (РС).

Верфь братьев Нобель

1 — 30.09.2024 В Рыбинске заложили краболов-живовоз проекта 6135 ( предварительно планируется 2 судна в проекте). Судно по проекту «Морского инжинирингового центра СПб» построят на «Верфи братьев Нобель» для рыбопромышленной компании «Восток».

2 — В сентябре 2024 «Верфью братьев Нобель» завершено строительство головного краболовного судна проекта CCa 5712LS «Сергей Приходько ». На борту установлено современное оборудование для лова краба, а также хранения до 120 тонн продукции в живом виде и ее транспортировки из районов промысла в порты приема. Краболов построен в рамках программы «квоты под киль» для ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Передан заказчику.

Всего по проекту CCa5712LS строится 26 единиц флота. Наряду с Окской судоверфью строительство таких судов ведут Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Верфь Братьев Нобель» и «Находкинский судоремонтный завод»

По верфям в 2024 году:

Онежский ССЗ: Спущено на воду — 2 судна, передано заказчику — 1 судно

Окская судоверфь: Заложено — 7 судов, спущено на воду — 2 судна, передано заказчику — 1 судно

Верфь Торсиотест: Спущено на воду — 2 судна, передано заказчику — 2 судна

Верфь братьев Нобель: Заложено 1 судно, передано заказчику 1 судно

СЗ Отрадное: Спущено на воду 2 судна, передано заказчику 2 судна

Восточная верфь: Заложено 1 судно, передано заказчику 3 судна

Адмиралтийская верфь Спущено на воду 2 судна, передано заказчику 1 судно

СЗ Находка: Заложено 3 судна, передано заказчику 2 судна

Северная верфь: Спущено на воду 1 судно, передано заказчику 2 судна

По проектам в 2024 году:

Суда проекта ССа 5712LS — Среднее ловушечное судно для ловли и транспортировки живых крабов

Заложено 6 судов, спущено на воду 2 судна, передано заказчику 4 судна

Суда проекта ССа 5712P — Краболов-процессор, предназначен для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике.

Спущено на воду 2 судна, передано заказчику 1 судно

Суда проекта Т40ОК — Рыболовный траулер, предназначенный для работы на Сахалине

Заложено 1 судно

Суда проекта 04130 — Малый рыболовный сейнер предназначенный для добычи рыбы, в основном минтая, тихоокеанской трески и камбалы, и транспортировки улова в сыром виде на береговые фабрики для переработки

Спущено на воду 2 судна, передано заказчику 2 судна

Суда проекта GM 5.03 — промысловый ярусолов, краболов.

Заложено 2 судна

Суда проекта 03141 — Суда предназначены для промысла краба и креветки, оборудованы ловушками для ведения лова

Заложено 2 судна, передано заказчику 2 судна

Суда проекта МТ1112XL — Ярусолов-процессор, суда проекта предназначены для высокотехнологичного и экологичного лова рыбы

Передано заказчику 1 судно

Суда проекта 170701 — Рыбопромысловое судно траулер-процессор

Спущено на воду 1 судно, передано заказчику 1 судно

Суда проекта СТ-192 — Большой морозильный рыболовный траулер, одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире

Спущено на воду 2 судна, передано заказчику 1 судно

Суда проекта 03142 — Краболов-ярусолов.

Передано заказчику 1 судно

Суда проекта 1701 — 61-метровый траулер, предназначенный для донного и пелагического промысла и переработки рыбы на борту судна

Передано заказчику 2 судна

Суда проекта 03070 — Судно краболов предназначено для донного лова и доставки живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках).

Спущено на воду 2 судна

Суда проекта ТР 446 — Рыболовный траулер

Спущено на воду 1 судно

Суда проекта 6135 — Краболов, судно предназначено для ведения промысла краба в водных бассейнах Тихого океана.

Заложено 1 судно

По заказчикам в 2024 году:

ГК «Русский Краб» Строит суда на 2 верфях (Онежский СЗ и Окская Судоверфь).

Заказаны суда проектов (ССа 5712LS, ССа 5712P): заложено 6 судов, спущено на воду 4 судна, построено 2 судна

ООО РЫБОКОМБИНАТ «ОСТРОВНОЙ» Строит судна на Окской судоверфи

Заложено — 1 судно проекта Т40ОК

Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина строит суда на заводи «Торсиотест»

Заказаны суда проекта 04130: cпущено — 2, построено — 2.

ГК «Антей» строит суда на Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край)

Построено 1 судно проекта CCa5712LS

ООО «Амуррыбпром» строит суда на Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край)

Заказаны суда проекта проекта GM 5.03: заложено — 2

ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» строит суда на Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край)

Заказаны суда проекта 03141, CCa5712LS: заложено — 1, построено — 1.

Рыболовецкая компания «Вирма» строит суда на ОСК «Северная верфь»

Построено 1 судно проекта МТ1112XL

Холдинг «Норебо» строит суда на ОСК «Северная верфь»

Заказаны суда проекта 170701: спущено — 1, построено — 1.

ООО «Русская Рыбопромышленная Компания строит суда на Адмиралтейских верфях

Заказаны суда проекта проекта СТ-192: спущено — 2, построено — 1.

ООО «Амурское» строит суда на «Восточная верфь»

Заложено 1 судно проекта проекта 03141

Сигма Марин Технолоджи строит суда на «Восточная верфь»

Заказано суда проекта проекта 03142, проекта 03141: построено — 3 судна.

Компания «Стрелец» строит суда на СЗ «Отрадное»

Построено 1 судно проекта 1701

ООО «Островной Краб» строит суда на СЗ «Отрадное»

Спузено на воду 2 судна проекта 03070

Компания «Эридан» строит суда на СЗ «Отрадное»

Построено 1 судно проекта 1701

«Норд вест флот компани» строит суда на Ахтубинском судостроительно-судоремонтном заводе

Спущено на воду 1 судно проекта ТР 446 08.10.2024

Рыбопромышленная компания «Восток» строит суда на верфи «Братьев Нобель»

Заложено 1 судно проекта 6135

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» строит суда на верфи «Братьев Нобель»

Построено 1 судно проекта CCa 5712LS

Всего в 2024 году на отечественных верфях заложено 12 судов, на воду спущено 11 новых судов для рыбопромыслового комплекса, а передано заказчику 15 судов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈