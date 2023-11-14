«Росэлектроника» впервые представляет модернизированный комплекс управления ПВО

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на стенде «Рособоронэкспорта» на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023 обновленный комплекс автоматизации управления подразделениями противовоздушной обороны.

© ruselectronics.ru

Оборудование выполняет целераспределение и наведение стрелков-зенитчиков на воздушную цель, а также управляет средствами противодействия БПЛА.

Ранее комплекс изготавливался в каркасно-модульном варианте для установки на базу транспортного средства. На Dubai Airshow 2023 входящий в «Росэлектронику» пензенский «Радиозавод» впервые демонстрирует обновленную носимую версию, которая состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА). МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА — для бойцов, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

Модуль автоматизированного управления включает ноутбук или планшет со специализированным программным обеспечением, средства навигации, оборудование проводной и беспроводной связи. Модуль обеспечивает координацию действий стрелков-зенитчиков, его функциональные возможности позволяют одновременно управлять 9 стрелками или 4 взводами стрелков ПЗРК. Оборудование способно сопровождать до 100 целей, принимать от подчиненных ИКА информацию о фазах боевых действий и состоянии боезапаса, выдавать команды целеуказания, а также автоматизировать юстировку стрелков-зенитчиков на местности.

В состав индивидуального комплекта автоматизации входят планшет, защитные очки со встроенным микродисплеем, отображающим цели, а также средства радиосвязи и навигации. Аппаратура обеспечивает предварительное наведение вооружения стрелка на воздушную цель по командам и целеуказаниям, получаемым от командира подразделения.

«Продукция „Радиозавода“ традиционно вызывает большой интерес у иностранных партнеров. Благодаря используемым схемотехническим решениям, наша техника может быть адаптирована к системе управления ПВО инозаказчика. Представленный комплекс автоматизирует сбор и обработку информации о воздушной обстановке, таким образом повышая эффективность борьбы с воздушными целями и обеспечивая надежную защиту воинских формирований», — рассказал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

Модернизированный комплекс управления ПВО вошел в состав представляемого Рособоронэкспортом (входит в Ростех) на Dubai Airshow 2023 новейшего российского комплексного продукта с высокой степенью автоматизации, способного обнаруживать, подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные FPV-дроны, квадрокоптеры, беспилотники самолетного типа. Его характеристики и высокая эффективность подтверждены в реальных боевых условиях.

© ruselectronics.ru

© ruselectronics.ru

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