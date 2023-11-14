Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составил 90,53%

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Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу ноября 2023 года составил 90,53%

На 1-й технологической линии ведется получение товарной продукции, в том числе сжиженного гелия.

Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу ноября 2023 года составил 90,53%.

Основная установка 3-й линии работает в технологическом режиме, ведется получение товарной продукции. На установке тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия № 2 ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой на рабочих средах.

Подробнее об этом, а также о ходе работ на 4-й, 5-й и 6-й технологических линиях — в нашем видео.

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