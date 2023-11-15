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Оренбург расположен почти в 1500 км от Москвы, а область граничит с Казахстаном. Официально граница между Европой и Азией проходит восточнее города. Неофициально — по реке Урал, которая разделяет Оренбург на две половины.

Город основали как крепость, когда хан одного из казахских ханств решил перейти под протекторат Российской Империи. Строительство крепости для защиты было одним из условий хана. За 200 лет крепость выросла до города со 100-тысячным населением, а за время СССР число жителей увеличилось в 5 раз. Сейчас Оренбург — один из крупнейших городов Южного Урала и занимает 33 место по численности населения среди всех городов России.

1. В 1730 году Абулхаир-хан, который правил Младшим жузом казахов, предложил Российской Империи военный союз. Но императрица Анна Иоанновна приняла жуз только на условиях протектората. Хан согласился и обязался охранять русские границы и купеческие караваны, которые проходят через казахские степи. Взамен Абулхаир-хан просил утвердить в его роде престолонаследие и построить крепость на реке Орь. Крепость заложили в 1735 году. Но место показалось неудобным, и в 1739 году крепость Оренбург решили возводить на Красной горе, ниже по течению. Старый город назвали Орской крепостью (сейчас это Орск). Но строительство крепости в новом месте так и не началось — это место было слишком далеко от реки и леса. В 1743 году город заложили в третий раз, на месте слияния рек Яик и Сакмары. Из-за этого город называют трижды зачатым и единожды рождённым. А название сохранилось от первоначального расположения — на реке Орь.

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2. Река Урал разделяет город на две части. Раньше считалось, что именно здесь проходит граница между Европой и Азией, но в 1959 году советские учёные указали, что географическая граница проходит не по реке и огибает Оренбург. В итоге в городе осталась символическая граница — как дань памяти картографам прошлого.

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3. В 1938 году город переименовали в Чкалов — в честь знаменитого советского лётчика. Чкалов никогда не бывал здесь и связан с городом только косвенно — окончил училище, которое во время войны было перевезено в Оренбург. В 1957 году городу вернули историческое название.

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4. Мост «Европа — Азия». Несмотря на мнение географов, в Оренбурге сохранились символы границы между двумя части света. Одна из них — пешеходный мост. В центре установлены два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном написано «Европа», на другом «Азия».

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5. Канатная дорога «Европа — Азия». Это самый быстрый способ попасть в другую часть света — за 5 минут. Два фуникулёра курсируют между остановками и встречаются на середине Урала. Длина канатной дороги около 230 метров, в будни по ней проезжают более 400 человек, в выходные — около 600.

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6. На «азиатской» стороне расположена Зауральная роща, а на «европейской» — набережная. Зауральную рощу начали обустраивать в 1817 году. Тогда лес сильно пострадал — во время строительства города деревья массово вырубали. При обустройстве старые деревья выкорчевали, посадили новые, разбили парк в английском стиле — с дорожками, аллеями, пляжем и лодочной станцией.

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7. Музей истории Оренбурга. Бывшая гауптвахта. Здание построено в 1856 году по проекту И. П. Скалочкина, крепостного графини Кутайсовой. Изначально здесь хотели сделать архив и губернский музей, но после завершения стройки разместили гауптвахту, в которой отбывали наказание провинившиеся курсанты военных училищ. Здание вернулось к первоначальному назначению более чем через 100 лет — с 1983 года здесь работает музей. В основном фонде около 8000 экспонатов.

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8. Улица Советская — Оренбургский Арбат. Это пешеходная улица, культурный и туристический центр города. Одна из самых старых в Оренбурге — возникла в XVIII веке, практически одновременно с крепостью. Изначально называлась Большая, затем Губернская, Николаевская. В 1919 году стала Советской.

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9. Дом Мальнева — башня с часами, Оренбургские «куранты». Считается одной из самых необычных достопримечательностей города, хотя и не относится к древним строениям. Доходный дом купца Мальнева построили в 1910 году, а башню — только в 1985 году. Башня — это кирпичное многоярусное сооружение с флюгером. Общая высота 35 метров. Колокола в часах играют несколько мелодий — в том числе, гимн Оренбурга, песню «Оренбургский пуховый платок», марш «Прощанье славянки». В 12.00 и 17.00 из специальных проёмов появляются фигуры казака, Пушкина, Пугачёва, солдата, колхозницы, Тараса Шевченко — людей, которые связаны с историей города.

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10. Советская улица, сквер у Дома Советов в Оренбурге. Считается, что Дом Советов стоит точно на фундаменте разрушенного Казанского собора. Но на самом деле, на месте храма расположен этот сквер с фонтаном. Казанский кафедральный собор до 1932 года был вертикальной доминантой города. Собор входил в пятёрку красивейших соборов России и был настолько крепким, что на его полное уничтожение потребовалось 4 года.

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11. Драматический театр имени М. Горького. Театр в Оренбурге появился в 1869 году благодаря губернатору края Н. А. Крыжановскому, который был большим театралом. Под постановки отдали здание манежа — расширили стену, сделали третий ярус в зрительном зале. После этого здание ещё дважды проходило реконструкцию — сразу после Второй Мировой войны и в 2006 году.

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12. Сейчас в Оренбурге живёт около 540 тысяч человек.

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13. Город тесно связан со многими историческими личностями. Например, здесь учился в военно-авиационном училище Гагарин, написал несколько учебников Даль, жил Муса Джалиль.

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14. Администрация Оренбурга. Здание строили в годы Первой Мировой войны — с 1914 по 1916 годы. Изначально здесь располагался общий операционный зал двух банков, а главной достопримечательностью были лифты — редкость для того времени. Здание украшают скульптуры атлантов, которые символизируют строительство, торговлю, сельское хозяйство, армию и тяжёлую промышленность.

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15. Гостиный двор в Оренбурге. Это здание было одним из первых капитальных сооружений в городе — второй целью образования Оренбурга было развитие торговли с народами Азии. Здание построили в 1747 году — одновременно с крепостью. Изначально в Гостином дворе были глухие стены со стороны улицы, все 150 торговых лавок выходили во двор. Окна со стороны улицы появились после реконструкции в 1900 году. Во время Второй Мировой войны внутреннее помещение Гостиного двора приспособили под корпуса Оренбургского шёлкового комбината. В 2000-2007 годах здание реконструировали и теперь в нём располагается торговый комплекс. В 2014 году Банк России в серии «Памятники архитектуры России» выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением оренбургского Гостиного двора.

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16. Улица Постникова, центральная часть Оренбурга.

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17. Оренбургский Государственный Университет (ОГУ), Научная библиотека. Университет появился в Оренбурге в 1955 году, когда здесь открылось вечернее отделение Куйбышевского индустриального института. Через несколько лет вечернее отделение реорганизовали в полноценный филиал с двумя факультетами — механическим и электротехническим. На базе этого факультета появился Оренбургский политехнический институт, который затем стал ОГУ. Библиотека появилась в 1957 году, но изначально размещалась в другом здании. Новый корпус построили в 2007 году.

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18. На шпиле Научной библиотеки — герб ОГУ. Знак символизирует мыслящего человека, который возвышается над ступенями зданий.

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19. Водонапорная башня. Сооружение напоминает готический замок и считается архитектурной достопримечательностью Оренбурга. Башню построили в 1929 году из красного и белого камня. Раньше внутри был огромный бак, который поддерживал напор воды в городском водопроводе. Более 20 лет башню использовали по назначению, но затем водопровод модернизировали и в здании провели реконструкцию. Долгое время внутри работали мастерские художников-оформителей. Сейчас первые этажи отдали под офисные помещения. Высота башни — 28 метров. В своё время это было одно из самых высоких сооружений в городе.

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20. Здание Научной библиотеки ОГУ стилизовано под сталинскую высотку. К 60-летию ВУЗа выпустили почтовую открытку, на которой изображён корпус Научной библиотеки университета.

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21. Автомобильный мост через Урал в Оренбурге.

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22. Городская набережная реки Урал.

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23. Во время благоустройства набережной в 2020 году появился скейт-парк. Площадки приспособлены для велосипедистов, скейтеров и экстремалов на самокатах и роликах.

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24. Памп-Трек в Оренбурге также появился в 2020 году. Это две асфальтированные спортивные трассы для тренировок по амплитудному пампингу. Длина трасс около 200 метров, на участках есть контруклоны и «кочки». Подходят для всех дисциплин велоспорта, катания на скейтбордах, самокатах и роликах.

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25. К середине XX века старый спуск к Уралу обветшал — нужен был капитальный ремонт. К реконструкции приступили в 1953 году, сразу после установки в районе старого спуска памятника Чкалову. Новый спуск соединяет верхнюю набережную с нижней и центральным пляжем.

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© img.geliophoto.com

27. Первый пешеходный мост через Урал на месте современного моста «Европа — Азия» построили в 1835 году. В его проектировании принимал участие В. И. Даль, автор всемирно известного Толкового словаря. Это был деревянный наплавной мост, который каждый год убирали на зиму и устанавливали заново после окончания весеннего половодья. Затем наплавной мост заменили на свайный, а в 1982 году построили первый постоянный мост. Это было уникальное по тем временам сооружение — висячий мост системы «арфа». Обычным способом строить мост не получалось из-за слишком крутого обрыва на правом берегу. В результате решили вторую половину поста собирать на берегу, а затем монтировали части прямо над рекой. Длина моста 220 метров, а вес — около 900 тонн, однако подвесная конструкция выглядит легкой и изящной. Мост отличается необычной белизной — он покрашен белой эпоксидной эмалью, которая практически не подвергается коррозии.

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28. Набережная в районе улицы Красная площадь.

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29. Парк рядом с набережной. Здесь есть несколько спортивных площадок, футбольное поле и волейбольная площадка.

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30. Башня, кафе Кремэль.

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31. Над Оренбургом возвышается телемачта — это часть радиотелецентра РТРС. В 2022 году на ней установили архитектурно-художественную систему освещения.

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32. Храм Преподобного Серафима Саровского. Церковь основана в 2004 году неподалёку от места разрушенного Георгиевского войскового собора, одного из первых храмов Оренбурга. В 1930-х годах церковь разрушили, на месте собора построили частный сектор, а на месте часовни — спортзал ОГУ.

© img.geliophoto.com

33. Казачья Слобода (Форштадт) — бывшее городское предместье, которое давно вошло в состав города. Казачья Слобода появилась одновременно с Оренбургом. После одного из пожаров в городе, здесь жили многие казачьи семейства.

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34. Офис ООО «Газпром добыча Оренбург» и Дворец Культуры и спорта «Газовик». Здание Газпрома — второе по высоте в городе (78 метров). Офис построили в 2010 году. Дворец Культуры появился гораздо раньше — в 1983 году. Изначально он назывался «Дружба», «Газовиком» стал в 1991 году. ДК построили как подарок молодёжи из ВПО «Оренбурггазпром». Сейчас здесь проводят деловые мероприятия, выставки, концерты и праздники — в год более 450 мероприятий.

© img.geliophoto.com

35. Собор Николая Чудотворца — кафедральный собор Оренбургской области. Это один из самых посещаемых храмов Оренбурга. Храм построен в 1886 году казаками Оренбургской станицы. В 1936 году храм закрыли, но разрушать не стали. Здесь разместили общежитие, а после 1942 года — архивы НКВД, которые эвакуировали из Москвы и Ленинграда. Храм заново открыли в 1944 году. Церковь вернулась к прихожанам без икон, иконостасов и престолов. К 1959 году убранство восстановили.

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36. Улица Чкалова.

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37. На пешеходный мост ведёт знаменитая оренбургская лестница, которая выполнена в стиле сталинского ампира. Это монументальная классическая лестница с закруглёнными маршами, изящными портиками с колоннами, открытыми террасами, балюстрадами и гротом с ренессансной аркой. Спуск реконструировали в 2018 году. Тогда же обустроили центральный пляж — привезли песок, установили лавочки, навесы, кабинки, детские площадки и сделали безопасный пологий вход в воду.

© img.geliophoto.com

38. Железнодорожный вокзал. Железную дорогу до Оренбурга проложили в 1877 году. На привокзальной площади построили кирпичное здание, но первоначальный облик сохранился только на фотографиях. Поток пассажиров увеличился, здание оказалось слишком тесным. В 1935 году появились первые пристройки, которые увеличили площадь в 2 раза. А в 1960-х построили второй этаж и подземный переход. В 2007 году завершилась очередная реконструкция и состоялось торжественное открытие обновлённого вокзала. Фасад отремонтировали, по чертежам и фотографиям восстановили художественную отделку, а на фронтоне сохранили старую эмблему МПС со скрещёнными топором и якорем. На некоторых ресурсах вокзал в Оренбурге называют «жемчужиной Южно-Уральской железной дороги». На площади перед вокзалом стоит памятник Петр Иванович Рычкову — чиновнику и географу, историку и исследователю Оренбуржья.

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39. Из Оренбурга отправляются поезда в Орск, Москву, Новый Уренгой, Санкт-Петербург и другие города страны.

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40. Локомотивное депо Оренбурга с поворотным кругом для разворота тепловозов и маневровых составов. Это одно из старейших депо на сети железных дорог России. Поворотный круг называется трансбондер. Это устройство, с помощью которого в веерном депо можно развернуть на 180 градусов и поставить на нужный путь локомотив, вагон или автомотрису. Поворотный круг — это специальная металлическая ферма с рельсовым путём. Круг опирается на специальную опору в центре или на колёса по концам фермы. Раньше такие круги вращали вручную.

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41. Долгое время Оренбург был основной торговой трассой в Азию. В 1905 году было открыто движение от Оренбурга до Ташкента, а в военные годы обеспечивало бесперебойную доставку грузов для фронта.

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43. Мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!» в городском саду им. Фрунзе. Комплекс открыли в 2005 году к 60-й годовщине победы СССР. В комплексе установлены монументы героям войны, бронетехника, трактора, сельскохозяйственный инвентарь военных лет, автомобили и мотоциклы того времени, артиллерийская техника, оружие, самолёты и даже межконтинентальные ракеты. Всего в коллекции 67 уникальных экспонатов.

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44. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-20. Самый большой экспонат в коллекции — длина ракеты более 34 метров. Это образец советского стратегического ракетного комплекса третьего поколения, разработанный в 1970-х годах.

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45. Культурный комплекс «Национальная деревня». Парк-музей, в котором представлены русское, украинское, татарское, казахское, башкирское, мордовское, чувашское, белорусское, армянское и немецкое национальные подворья. Их условно объединяет центральный фонтан «Дружба».

© img.geliophoto.com

46. Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье».

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47. Храм святых Козмы и Дамиана. Древлеправославный приход в честь святых чудотворцев и бессребренников Козмы и Дамиана. Один из старообрядческих храмов России.

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48. Рядом с пешеходным мостом находится станция Комсомольская, которая относится к детской железной дороге. В 1993 году станция полностью сгорела, в 2021 её восстанавливали по историческим чертежам. История детской железной дороги началась в Оренбурге (тогда — Чкалове) в декабре 1953 году, когда начали строить малую железную дорогу на правом берегу реки Урал. Дорога должна была соединить несколько детских оздоровительных лагерей. Стройка была ударной — работы завершили за 68 дней. В том же году по дороге отправился первый поезд. Протяжённость пути составляла 5 км, на участке работало 3 станции и 2 платформы. Станция Комсомольская была начальной.

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49. Оренбургский Государственный университет — самое высокое здание в городе. Шпиль Научной библиотеки возвышается на 86 метров.

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50. Поворотные круги в локомотивных депо сейчас сохранились далеко не везде. Где-то их до сих пор используют по прямому назначению, в других депо оставили как музейных экспонат. Локомотивное депо Оренбурга — одно из немногих, где ввод локомотивов на ремонтную позицию выполняется при помощи веерного поворотного круга.

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51. Сейчас в Оренбурге проживает почти 540 тысяч человек. В 2022 году достигнут исторический максимум по объёмам отгруженной продукции за 10 лет. Сумма инвестиций в Оренбургскую область тоже стала рекордной. В семидесятых в Оренбургской области открыли несколько крупных месторождений, что сделало регион одним из ведущих в сфере добычи газа и нефти. Главная местная компания, которая работает в этой отрасли, — «Газпром добыча Оренбург». В 2023 году в Гае запустили производство радиаторов, в Оренбурге начали выпускать зарядные станции для электромобилей и дисплеи, в Бузулуке строят крупный маслоперерабатывающий завод. В ближайшие годы по плану в области появится не менее 20 новых предприятий.

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52. Оренбург — город, где Европа встречается с Азией, история переплетается с современностью. Здесь есть множество мест, которые обязательно стоить посетить — от знаменитого моста «Европа — Азия» до парков, монументальных лестниц и музея техники под открытым небом.

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