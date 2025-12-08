В Орске запустили производство сэндвич-панелей и договорились о поддержке хоккея
В Орске на заводе «СМК» запустили линию по производству сэндвич-панелей.
Мощность новой линии позволяет выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Это создало на предприятии новые рабочие места.
Кроме производственных планов, компания «Полипласт» договорилась с регионом о сотрудничестве в развитии спорта. Компания возьмёт под свою опеку хоккейный клуб «Южный Урал». Запуск производства приурочен к 90-летию завода «СМК Орск», рассказали в Правительстве Оренбургской области.
