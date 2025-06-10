ОЗАР запустил производство оборудования для мясопереработки

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«Оренбургский завод автоматизации и роботизации» (ОЗАР; входит в группу «ОренКлип») запустил на территории особой экономической зоны «Оренбуржье» серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. Здесь налажен выпуск не имеющего отечественных аналогов позиционера-укладчика сосисок, а также высокоскоростных упаковочных машин (термоформеров).

Общие инвестиции в создание нового предприятия превысили 250 млн рублей. Из них федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 137 млн рублей на покупку высокотехнологичного оборудования по флагманской программе «Проекты развития ». Еще 80 млн рублей выделил Банк ВТБ в виде промышленной ипотеки на строительство производственных помещений.

© orenburg-gov.ru

По оценкам компании, до 90% всех линий мясоперерабатывающих заводов в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС, в настоящее время основной поставщик оборудования — Китай. После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать ежегодно до 100 позиционеров-укладчиков в комплекте с автоматизированными термоформерами.

Предприятие планирует занять до 28% российского рынка соответствующего оборудования, частично потеснив импорт. Уже заключены договора с мясоперерабатывающими предприятиями «Аби», «Дамате», «Строгоновъ» и другими производителями сосисок. Среди потенциальных потребителей — «Мираторг», «Черкизово», «Останкино» и другие.

Уровень локализации продукции составляет 82%. В оборудовании используются промышленные дельта-роботы «Экстремум» российского производства и программное обеспечение собственной разработки.

© orenburg-gov.ru

«До введения санкций Евросоюза на поставки в Россию оборудования для мясопереработки основными поставщиками позиционеров-укладчиков были европейские производители Drake, Velec, Singer&Sohn. В разработке оборудования группа „ОренКлип“ ориентировалась на наиболее удачные практики отрасли - позиционирование горкой с помощью системы конвейеров и лент. Наши инженеры разработали оригинальную систему разделения и захвата, а программисты создали специальное ПО для управления всем выпускаемым нами оборудованием. Благодаря Фонду развития промышленности удалось в короткий срок оснастить новое предприятие современным оборудованием и запустить продукцию в серию», — рассказал директор ООО «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» Антон Томаров.

Позиционер-укладчик сосисок РУС 600 предназначен для четкого позиционирования и точной укладки сосисок и последующей отправки в термоформер для упаковки. Система позволяет укладывать сосиски с большим разбросом геометрических параметров — диаметры продукции от 14 до 32 мм, длина от 80 до 220 мм.

В стандартном серийном исполнении в составе укладчика один промышленный дельта-робот, оборудование может пропускать до 600 сосисок в минуту. В большинстве случаев при изготовлении оборудования по индивидуальному заказу производительность увеличивают установкой дополнительного дельта-робота.

Кроме того, на предприятии начали выпуск высокоскоростных термоформеров ТФ 245 — полностью автоматической вакуумной машины, которая производит упаковку в лоток из термоформуемых и термосвариваемых рулонных материалов. Производительность — от 6 до 8 лотков в минуту.

В январе 2024 года компания «ОК-Инжиниринг», также входящая в группу «ОренКлип», открыла в селе Южный Урал Оренбургской области новый цех по выпуску импортозамещающих металлических комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Ранее 90% российского рынка таких деталей занимали европейские компании. Инвестиции в создание нового производства превысили 161 млн рублей, из которых 128,5 млн рублей предоставил федеральный ФРП.

https://orenbur....ru/news/15973/

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