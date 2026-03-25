Завершен первый этап надвижки моста через Сакмару
В Оренбурге специалисты Нацпроектстроя завершили первый этап надвижки пролетного строения нового моста через реку Сакмару, пройдя 45 м.
Команда «Мостострой-11» НПС реконструирует мостовой переход через Сакмару в два этапа. На первом был проведен демонтаж старого сооружения, на втором этапе возводится новый мостовой переход длиной 330 м.
Мостовики устроили буронабивные сваи всех 6 опор будущего сооружения, собрали и провели первый этап надвижки пролетного строения. Общий вес металлоконструкций составит 2200 т, они изготовлены в Тюмени, на базе производственной площадки Мостоотряда-36 НПС.
