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В Адыгее открылся логистический центр Ozon на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский», который находится недалеко от Адыгейска и пересечения федеральных трасс. Удобное географическое положение и условия для реализации проекта позволили инвестору создать на одной площадке крупный логистический парк.

Суммарная площадь логистического комплекса составляет более 107 тыс. кв. метров (66 тыс. кв. метров по полу), после запуска третьей очереди здесь будут работать почти 2 тысячи человек.

Инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров реализован группой компаний Ромекс в течение полутора лет. Объект в полном объёме сдан в аренду крупному маркетплейсу Ozon. Стоимость проекта составила около 6,2 млрд рублей; инвестиции Ozon в оборудование составили 2,4 млрд рублей.

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