Завод спецтехники Смартэко запустил производство самосвальных кузовов с трехсторонней разгрузкой. Модель грузоподъемностью 6 650 кг предназначена для доставки сыпучих грузов объемом до 8 куб. м. на объекты малого строительства в условиях городской застройки. Первые кузова смонтированы на шасси DongFeng C120.

Самосвальный кузов

Самосвальная платформа «Смартэко» длиной 4400 мм, шириной 2440 мм и высотой 800 мм изготовлена из высокопрочной стали. Конструкция с трехсторонней разгрузкой (назад — 30°, набок — 45°) ускоряет процесс и позволяет работать в стесненных условиях.

Перед окраской кузов проходит дробеструйную обработку и покрывается полиуретановой эмалью в покрасочной камере. Это обеспечивает повышенную защиту от коррозии, снижает эксплуатационные затраты и увеличивает срок службы надстройки.

Гидравлическая система «Атлант» с одним передним гидроцилиндром обеспечивает плавное и быстрое опрокидывание даже при полной загрузке.

Шасси

Самосвальная надстройка установлена на шасси DongFeng C120 полной массой 11 900 кг. Жёсткая лонжеронная рама автомобиля имеет прочность на изгиб на 15-20% больше ближайших конкурентов.

Двигатель и трансмиссия

Автомобиль оснащен дизельным двигателем Cummins ISF3.8S5168 *экологического класса Евро-5.* Мотор объемом 3,76 л развивает мощность 166 л.с. и известен ресурсом, превышающим 500 000 км.

8-ступенчатая механическая коробка передач Eaton 8JS75TC обладает повышенным ресурсом и эффективно справляется с предельными нагрузками, обеспечивая низкий расход топлива.

Адаптация к российским условиям

Все автомобили DongFeng C120, поставляемые в РФ, проходят комплексную инженерную доработку:

усиление рамы и подвески для работы с перегрузками,

зимний пакет с предпусковым подогревателем и аккумуляторами повышенной емкости,

дополнительная антикоррозионная обработка критичных узлов,

адаптация топливной системы под российское дизельное топливо.

Надежность и гарантия

Гарантия завода на самосвальную надстройку — 12 месяцев или 100 000 км. Официальная гарантия на шасси — 36 месяцев или 250 000 км.