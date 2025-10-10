Нижегородский завод спецтехники Смартэко начал производство 6-тонных самосвалов
Завод спецтехники Смартэко запустил производство самосвальных кузовов с трехсторонней разгрузкой. Модель грузоподъемностью 6 650 кг предназначена для доставки сыпучих грузов объемом до 8 куб. м. на объекты малого строительства в условиях городской застройки. Первые кузова смонтированы на шасси DongFeng C120.
Самосвальный кузов
Самосвальная платформа «Смартэко» длиной 4400 мм, шириной 2440 мм и высотой 800 мм изготовлена из высокопрочной стали. Конструкция с трехсторонней разгрузкой (назад — 30°, набок — 45°) ускоряет процесс и позволяет работать в стесненных условиях.
Перед окраской кузов проходит дробеструйную обработку и покрывается полиуретановой эмалью в покрасочной камере. Это обеспечивает повышенную защиту от коррозии, снижает эксплуатационные затраты и увеличивает срок службы надстройки.
Гидравлическая система «Атлант» с одним передним гидроцилиндром обеспечивает плавное и быстрое опрокидывание даже при полной загрузке.
Шасси
Самосвальная надстройка установлена на шасси DongFeng C120 полной массой 11 900 кг. Жёсткая лонжеронная рама автомобиля имеет прочность на изгиб на 15-20% больше ближайших конкурентов.
Двигатель и трансмиссия
Автомобиль оснащен дизельным двигателем Cummins ISF3.8S5168 *экологического класса Евро-5.* Мотор объемом 3,76 л развивает мощность 166 л.с. и известен ресурсом, превышающим 500 000 км.
8-ступенчатая механическая коробка передач Eaton 8JS75TC обладает повышенным ресурсом и эффективно справляется с предельными нагрузками, обеспечивая низкий расход топлива.
Адаптация к российским условиям
Все автомобили DongFeng C120, поставляемые в РФ, проходят комплексную инженерную доработку:
усиление рамы и подвески для работы с перегрузками,
зимний пакет с предпусковым подогревателем и аккумуляторами повышенной емкости,
дополнительная антикоррозионная обработка критичных узлов,
адаптация топливной системы под российское дизельное топливо.
Надежность и гарантия
Гарантия завода на самосвальную надстройку — 12 месяцев или 100 000 км. Официальная гарантия на шасси — 36 месяцев или 250 000 км.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Завод спецтехники «Смартэко» в сотрудничестве с компа...е и междугородних перевозках. Тентованный грузовик 55 м³ ГАЗ Валдай-12
- АО «Ремтехкомплект» — одна из крупнейших россий...тический центр в Московской области. (г. Видное) площадью 1,2 тыс. м2.
- РЦ «Оренбург Север» — это девятый распределительный ...турный режим, что позволяет продуктам сохранять свою первозданную свежесть.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0