«Росэлектроника»: новейшие комплексы связи для истребителей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на стенде «Рособоронэкспорта» на международной выставке Dubai Airshow 2023 представляет экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей пятого поколения.

© ruselectronics.ru

Оборудование предназначено для оснащения модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи.

Комплекс средств связи, разработанный инженерами НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику»), построен на основе современных технологий и вычислительных систем. Он обеспечивает ситуационную осведомленность в информационном поле в реальном масштабе времени и интеллектуальную поддержку летчика при решении наиболее сложных задач боевого применения.

В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования.

Представленный на выставке комплекс средств связи разработан специально для оснащения летательных аппаратов, поставляемых на экспорт и имеющих высокий потенциал на внешнем рынке.

«Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действий авиации, осуществляется с помощью бортовых комплексов цифровых средств связи. Наше радиосвязное оборудование активно применяется в составе новейших летательных аппаратов, в том числе включено в состав бортового радиоэлектронного оборудования перспективных самолетов, таких как Checkmate», — рассказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.