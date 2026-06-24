MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 2614
Bionysheva_Elena Авиация

Российский лайнер МС-21 успешно проверили на дальность и взлёт с отказавшим двигателем

В ходе испытаний МС-21-310 подтвердил способность выполнять перелёты на дальность более 3800 километров с полной пассажирской загрузкой — 175 человек. Полёт проходил по маршруту, имитирующему реальный рейс.

Главная задача состояла в том, чтобы проверить, как самолёт ведёт себя в условиях, максимально приближённых к повседневной работе авиакомпаний. Маршрут строился с учётом типового профиля: взлёт, набор высоты, крейсерский режим, снижение и заход на посадку. Самолёт нёс нагрузку, эквивалентную полному пассажирскому салону в двухклассной компоновке.

По словам главного конструктора МС-21 Виталия Нарышкина, «зафиксирована дальность свыше 3800 км при полезной нагрузке, равной 175 пассажирам, с обеспечением нормированного резервного запаса топлива». Директор по лётным испытаниям «Яковлева» Роман Таскаев добавил: «Замечаний по матчасти нет. Сохранился заданный остаток топлива, учитывающий аэронавигационный запас и все нормируемые добавки для ухода на запасной аэродром».

Кроме проверки дальности, испытания включали ещё один важный сценарий — взлёт при отказе одного двигателя. Начальник отделения лётных испытаний гражданской авиатехники «Яковлева» Павел Сокут пояснил: «Нормами лётной годности требуется, чтобы отказ одного из двигателей не приводил к критическим последствиям ни на каком этапе полёта, включая этап взлёта. Для двухдвигательного самолёта именно этот параметр является наиболее критическим, ограничивающим величину максимального взлётного веса». В реальном испытании взлётная дистанция и скороподъёмность оказались в пределах расчётных значений.

Первый заместитель управляющего директора, директор Инженерного центра «Яковлева» Анатолий Гайданский так подвёл итог: «Мы довольны итогами полётов. Они проводились с полезной нагрузкой, соответствующей двуклассной компоновке на 175 мест, которую мы согласовали с заказчиком первой партии МС-21. Готовы подтвердить полученные результаты в ходе предстоящих сертификационных испытаний самолёта».

МС-21 — это среднемагистральный лайнер нового поколения, созданный на базе современных разработок. Он оснащён двигателями ПД-14 производства ОДК Ростеха, современной аэродинамикой и системами, которые обеспечивают ему высокие лётно-технические характеристики. Сейчас самолёт продолжает программу испытаний в рамках сертификации.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rostec.ru

Комментарии 22

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара alexm24.06.26 17:04:24

      ну вот здесь Вы не правы. Теперь идет уже боевая работа.А взлет на одном двигателе- это совсем круто. Просто сейчас время такое, кто где углядел инфо- все пихают в сводку новостей. А раньше было по другому!

      #1318296
      • Нет аватара mikr24.06.26 17:58:33

        Если не ошибаюсь, эта боевая работа ведется лет пять. Может и дольше. А воз и ныне там… Продолжение взлета с отказом одного двигателя это общепринятая норма. Еще с пятидесятых годов пассажирские самолеты разрабатывались с учетом этого принципа. Например, древний Ил-14.

        #1318298
        • Нет аватара dimaxa24.06.26 18:29:26

          Тебе порядком не надоело, что «союзник» России,"участник союзного государства", до сих пор не признает Крым и «новые территории» прописанные в конституции этого самого «союзного государства»? И «наблюдает» за пролетом украинских дронов над своей территорией в «Прибалтику»?

          #1318300
          • Нет аватара mikr24.06.26 18:51:42

            Не думаю, что все это является главным препятствием для запуска МС-21 в эксплуатацию. Белоруссия достаточно существенно помогает России бороться с сегодняшними проблемами. А требовать от Белоруссии публичных деклараций осложняющих остатки отношений с каким-бы то ни было зарубежьем — абсолютно несвоевременно и глупо.

            Отредактировано: mikr~18:52 24.06.26
            #1318303
            • Нет аватара dimaxa24.06.26 19:28:10

              «Существенно помогает», мне интересно чем же? Видимо помогает тестировать разнообразные виды ПВО в Ленинградской области? Россия тратит на Белоруссии суещественные ресурсы, которые могла бы направить в том числе и на программу МС-21.
              «остатки отношений с каким-бы то ни было зарубежьем» до слез прямо… Опять у Рыгорыча жопа на два поделилась. Или ты там тоже из «русских со знаком качества» России указываешь, как надо «правильно» жить? Республика, которая даже себя не может прокормить, живет за счет России, как Украина за счет ЕС, но возомнила себя пупом мира… С каким, бл. зарубежьем, осложнения могут возникнуть, которое вас за быдло глупое держит? Навтыкались говна Азеренка, и лезут «критиковать» российские достижения… Научитесь для начала на свои жить, а потом комменты «умные» пиши

              #1318307
              • Нет аватара mikr24.06.26 20:01:05
                Россия тратит на Белоруссии суещественные ресурсы, которые могла бы направить в том числе и на программу МС-21

                Вот теперь понятно.
                Во всем виноваты белорусы.
                Можно расходиться…

                #1318311
                • Нет аватара dimaxa24.06.26 21:02:19

                  Где ты прочитал, что-то белорусы виноваты? Тебе уже не раз пишут, нечего тебе тут «критиковать», тем более то, что в Белоруссии даже в мыслях не будет браться за это. И да, тебе можно «расходится», даже желательно. Займись картошкой, а то и ту Белоруссия из РФ завозит

                  #1318317
                • Нет аватара alexm25.06.26 09:59:18

                  не надо вступать в ненужную дискуссию. Что Вы каждый раз активно наступаете на грабли???

                  #1318335
              • Нет аватара alexm25.06.26 09:58:09

                А вот не надо на наш сайт тащит свое раздражение. Сайт не место для таких споров. У вас есть интересная инфо про самолет-ПОЖАЛУЙСТА.
                Остальное не сюда. И ещё, Ваши политические замечания и мне активно не нравятся. Вреда от них больше чем пользы!!!

                #1318334
              • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов25.06.26 13:43:04

                Разговоры, о том, помогают-не помогают, выгодно-не выгодно, как и про нахлебников, обузу, ярмо на шее. Мало, Вам Украины? И, прочих проблем с новоявленными, неспокойными и ушлыми соседями-государствами. Так, мы уже это проходили в 90-е, до сих пор расхлебать не можем. Не говоря уже о законах экономики, из которых следует, чем меньше страна, тем больше зависимости от внешнего ранка, и невозможности в принципе суверенной экономики. Когда умнеть начнем, когда все потеряем? А, Запад спасибо за Белоруссию скажет, хотя, скорее примет, как должное, и переформатирует ее. И, неровен час, поимеем еще одного, очередного врага. Вам это надо? Мне точно нет.

                #1318364
                • Нет аватара mikr25.06.26 14:00:18

                  Спасибо за здравомыслие.

                  #1318365
            • Нет аватара DimaY24.06.26 20:46:58

              Тек Вы же уже не Белоруссия, Вы теперь Баларусь! Вот я служил в Белоруссии, а потом приехал в Минск, а там метро на мове. Главное ни от кого не слышал белорусской речи, даже на улицах, в транспорте, все по русски говорят. Но информатор в метро на мове. Может и Ваше сознание уже в суперпозиции? Этакий кот Шредингера между разумом и безумием?

              #1318314
        • Нет аватара alexm25.06.26 10:04:36
          дискусию


          Разные страны и разные подходы в управлении. Это очень хорошо, что продолжается работа. Раньше просто не давали такую рабочую информацию( и я думаю она была просто не нужна рядовому советскому труженику).Вы пройдите по городу Жуковскому( Мос.область) там на каждом доме таблички про летчиков-испытателей.
          Да много потеряли, сейчас восстанавливаем. Трудно-да. Хотелось бы быстрее-да!
          Но уж как есть-так есть. И давайте по делу и без Эмоций!!!

          #1318336
    • Kolyda Kolyda24.06.26 19:22:15
      Вся эта бесконечная возня порядком поднадоела.
      Главный вопрос о начале эксплуатации
      по-прежнему остается загадкой.


      Похоже что и Президенту эта возня надоела. Сегодня как раз состоялось совещание по развитию авиации в России и Путин высказывался об ответственности руководителей за сроки. А они, сроки эти, уже просрочены на несколько лет…

      #1318305
      • Нет аватара termometrix25.06.26 14:55:29

        И не только в авиации. Сегодня читаю, что из-за нашей вины сорваны сроки открытия моста между Россией и КНДР в этом месяце. Корейские товарищи выразили недовольство, они педантично и достаточно оперативно выполнили свою часть работы даже с опережением графика. Однако есть одно большое уточнение, а именно: сколько проектов высокой сложности в настоящее время одновременно реализуются в России? Ответ: Очень много.По этой причине, на мой взгляд, мы должны быть великодушны к администрации и нашим рабочим особенно в условиях огромного дефицита рабочей силы в России и войны. Что касается гражданской авиации,то, что делает Россию это самый настоящий подвиг и не только в области гражданского авиастроения, и если бы не было западное эмбарго и постоянное западное вмешательство во внутренние дела России, то МС-21 давно бы осуществлял коммерческую деятельность.В авиации надежность и безопасность стоят на первом месте,поэтому все так сложно и медленно,в отличие от других авиастроителей в мире,которые могут рассчитывать на труд, ум и финансовые средства всего остального мира.Лично я считаю,что не надо сразу выносить обвинительные приговоры относительно эффективности работы профессиональных и государственных органов, личной ответственности за поставленные задачи никто не отменял, конечно,как и напомнил Владимир Владимирович в ходе совещании.

        Отредактировано: termometrix~15:00 25.06.26
        #1318368
        • Нет аватара Алексей Растригин25.06.26 14:59:07
          Сегодня читаю, что из-за нашей вины сорваны сроки открытия моста между Россией и КНДР в этом месяце. Корейские товарищи выразили недовольство, они педантично и достаточно оперативно выполнили свою часть работы даже с опережением графика


          Да бл…дь!!! Не надо со всякими опережениями, надо точно в срок, чтобы не рушить планы у партнеров!!!    

          #1318369
          • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов26.06.26 08:32:25

            Алексей Растригин, Вы о чем? Мы, не выполнили свои обязательства, сорвали международное, межгосударственное обязательство, согласованные и утвержденные сроки. За это виновных надо увольнять без выходного пособия, чтобы такие деятели, и им подобные,страну впредь не позорили. А, то, что наши партнеры при этом наши резервы и сдали раньше, да ради Бога. Молодцы. Так что Ваше, извиняюсь, «Да бл…дь!!!», адресуйте тому, кто это заслужил. А на будущее сначала подумайте прежде чем горячку пороть.

            Отредактировано: Валерий Кузнецов~08:37 26.06.26
            #1318393
            • Нет аватара Алексей Растригин26.06.26 08:43:53
              Мы, не выполнили свои обязательства, сорвали международные, межгосударственные обязательства, согласованные и утвержденные сроки.


              И кто это говорит? СМИ? июнь то еще не кончился    
              Ну и да, даже ГуглоИИ сразу выдал следующее: «Ситуация осложняется спорами с Китаем, который выражает обеспокоенность тем, что высота моста недостаточна для прохода крупных судов в устье Туманной. По данным независимых изданий, Северная Корея может использовать эту задержку как дипломатический рычаг давления на Пекин в вопросах открытия моста Синыйджу — Даньдун"
              Если еще короче, то очередная эмоциональная раскачка в точке схождения интересов трех добрососедствующих стран    

              #1318394
          • Нет аватара termometrix26.06.26 12:03:28

            Пограничный переход и подъездные пути к мосту с нашей стороны, общей протяженностью 2,4 километра, еще не готовы. Открытие моста было приурочено к двухлетней годовщине подписания Всеобъемлющего соглашения о дружбе и сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической Республикой.

            #1318412
  • Нет аватара BRO25.06.26 11:39:31

    Ну когда же я на нем смогу слетать из своей провинции в столицу нашей великой Родины?!

    #1318348
  • Нет аватара termometrix25.06.26 15:25:32

    Прежде чем открыто критиковать, давайте вспомним хронологию проекта:
    2017 год: официальная презентация МС-21 и начало испытаний
    2018 год: приостановка испытаний из-за очередного пакета западных санкций против России на фоне традиционной психопатической истерики Лондона.В данном случае американские санкции.
    2018-2020 годы: импортозамещение ключевых элементов планера.
    2020-2021 годы: Карантин из-за пандемии коронавируса. Сертификационные испытания возобновлены.
    2022 год: начало спецоперации.Тотальная блокада со стороны всех западных и транснациональных корпораций поставщиками оборудования.
    2022-до наших дней: создание принципиально нового самолета с российскими компонентами.Модернизация всей цепочки производителей и поставщиков компонентов самолета.Менее двух лет назад начались сертификационные испытания полностью обновленного и импортозамещенного лайнера.
    Кто сможет лучше и быстрее справиться с поставленной задачей, учитывая российские финансовые,трудовые и производственные возможности объективно — пусть попробует.

    #1318371