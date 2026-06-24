В ходе испытаний МС-21-310 подтвердил способность выполнять перелёты на дальность более 3800 километров с полной пассажирской загрузкой — 175 человек. Полёт проходил по маршруту, имитирующему реальный рейс.

Главная задача состояла в том, чтобы проверить, как самолёт ведёт себя в условиях, максимально приближённых к повседневной работе авиакомпаний. Маршрут строился с учётом типового профиля: взлёт, набор высоты, крейсерский режим, снижение и заход на посадку. Самолёт нёс нагрузку, эквивалентную полному пассажирскому салону в двухклассной компоновке.

По словам главного конструктора МС-21 Виталия Нарышкина, «зафиксирована дальность свыше 3800 км при полезной нагрузке, равной 175 пассажирам, с обеспечением нормированного резервного запаса топлива». Директор по лётным испытаниям «Яковлева» Роман Таскаев добавил: «Замечаний по матчасти нет. Сохранился заданный остаток топлива, учитывающий аэронавигационный запас и все нормируемые добавки для ухода на запасной аэродром».

Кроме проверки дальности, испытания включали ещё один важный сценарий — взлёт при отказе одного двигателя. Начальник отделения лётных испытаний гражданской авиатехники «Яковлева» Павел Сокут пояснил: «Нормами лётной годности требуется, чтобы отказ одного из двигателей не приводил к критическим последствиям ни на каком этапе полёта, включая этап взлёта. Для двухдвигательного самолёта именно этот параметр является наиболее критическим, ограничивающим величину максимального взлётного веса». В реальном испытании взлётная дистанция и скороподъёмность оказались в пределах расчётных значений.

Первый заместитель управляющего директора, директор Инженерного центра «Яковлева» Анатолий Гайданский так подвёл итог: «Мы довольны итогами полётов. Они проводились с полезной нагрузкой, соответствующей двуклассной компоновке на 175 мест, которую мы согласовали с заказчиком первой партии МС-21. Готовы подтвердить полученные результаты в ходе предстоящих сертификационных испытаний самолёта».

МС-21 — это среднемагистральный лайнер нового поколения, созданный на базе современных разработок. Он оснащён двигателями ПД-14 производства ОДК Ростеха, современной аэродинамикой и системами, которые обеспечивают ему высокие лётно-технические характеристики. Сейчас самолёт продолжает программу испытаний в рамках сертификации.