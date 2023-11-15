На Онежском ССЗ заложен мелкосидящий ледокол проекта 22740 М

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) заложен второй мелкосидящий ледокол проекта 22740М. Первый корпус был заложен в мае этого года.

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Малая осадка судна позволит ледоколу работать в замерзающих морях с небольшой глубиной (Каспийское, Азовское) и на внутренних водных путях. Также судно будет эксплуатироваться в Балтийском, Белом и других морях.

Судно будет использоваться для ледокольного обеспечения зимней навигации, проводки караванов судов, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, а также для решения других задач по обслуживанию акватории портов и инфраструктуры. Суда данного класса могут эксплуатироваться при температуре воды от -2 до +30 градусов и температуре воздуха от -40 до +34 градусов по Цельсию.

Создание нового мелкосидящего ледокола планируется с применением разрабатываемых на ОССЗ технологий цифрового сопровождения строительства судна. Уже сейчас в качестве пилотного проекта для внедрения системы технологической подготовки производства, создаваемой совместно с СПбГМТУ и ООО «Бизнес Технологии» цифровой платформы ОССЗ, начато создание цифровой структуры ледокола проекта 22740М и подготовка цифровой технологической документации для его строительства.

Судно будет отличать высокая маневренность и управляемость, также оно будет обладать повышенной ледопроходимостью за счет установки системы пневмообмыва корпуса. Ледокол оснастят оборудованием для оказания помощи судам и выполнения аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, вертолетной площадкой для беспилотного авиационного комплекса с использованием летательного аппарата вертолетного типа для ведения ледовой разведки и поисково-спасательных операций. Судно может использоваться для перевозки генеральных грузов в двадцатифутовых контейнерах на кормовой рабочей палубе.

Для комфортного пребывания экипажа на судне планируется предусмотреть помещения различного назначения: столовую, сауну, спортзал, прачечную и так далее.

Технические характеристики судов проекта 22740М:

Длина габаритная 81,4 м Ширина габаритная 17 м Осадка габаритная около 3,2 м Автономность по топливу не менее 10 суток Скорость хода на чистой воде 14 узлов Ледопроходимость движение в сплошном ледяном поле толщиной до 1 м Экипаж + спецперсонал 24 человека Класс Российского морского регистра судоходства КМIcebreaker6 [2] AUT1-ICS OMBO FF3WS EPP ECO

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