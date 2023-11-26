Компания «Ратимир» открыла во Владивостоке цех охлаждённых кулинарных полуфабрикатов

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9 ноября на базе завода «Ратимир» во Владивостоке открылся цех рубленных охлаждённых кулинарных полуфабрикатов.

В новом цехе уже производят охлаждённые фарши — домашний, свиной и говяжий, котлеты из свинины с ароматными специями, котлеты из свинины и говядины. А ещё — бифштексы, фрикадельки и чевапчичи. Всё из свежего охлажденного мяса с собственного свинокомплекса — это наделяет новую продукцию выгодными преимуществами — её быстро и легко готовить, и она сохраняет свою сочность. Одна из новинок уже успела получить высокую оценку экспертного жюри на профессиональном дегустационном конкурсе в конкурсе «Продукт года — 2023» в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2023.

© primamediamts.servicecdn.ru

На формовочной линии производятся все виды рубленых изделий: фарши, котлеты и фрикадельки, чевапчичи, бифштексы — вся продукция фиксированного веса.

Так, фарш по конвейеру отправляется прямо в специальный шприц — аппарат, который его повторно измельчает, чтобы продукт имел задуманную технологами сочность и консистенцию, а после придает ему форму аккуратной котлеты.

© primamediamts.servicecdn.ru

Далее изделие съезжает сначала на бумагу, а потом в лоток — все автоматически подается на линию. Бумага обеспечивает потребителям удобство извлечения полуфабрикатов из упаковки и препятствует их слипанию между собой. Как отметил главный технолог завода Юрий Ляшко, «путешествие» фарша по линии до упаковки происходит максимально быстро, чтобы продукт минимальное время находился на открытом воздухе. Кроме того, в цехе достаточно прохладно — от 0 до 4 °C, что обеспечивает повышенный срок годности продукта — до 12 суток.

© primamediamts.servicecdn.ru

Каждый лоток проходит взвешивание, где допускается погрешность только в 3%. После лотки с мясными изделиями попадают на автоматическую линию упаковки, где специальные трейсилеры запаковывают продукт в газовой модифицированной среде (ГМС). ГМС предотвращает развитие вредной микрофлоры на протяжении долгого времени, благодаря чему продукт дольше остается свежим.

© primamediamts.servicecdn.ru

В результате получается полностью герметичная упаковка, которая в самом конце этикетируется кольцевым методом, исключающим попадание посторонних веществ в продукт.

Мощность производства составляет 8 тонн продукции в сутки. Производство работает непрерывно в круглосуточном режиме.

© primamediamts.servicecdn.ru

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