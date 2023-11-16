Новый электропоезд серии ЭС104 принят межведомственной комиссией

На «Уральских локомотивах» состоялось заседание межведомственной комиссии (МВК) по приемке нового электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 с отечественным тяговым оборудованием. В МВК приняли участие руководители подразделений РЖД, профильных исследовательских институтов, а также представители компаний-поставщиков комплектующих.

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По результатам работы МВК было подтверждено соответствие поезда требованиям технического задания, также определена установочная серия в объеме 60 электропоездов, установлен период подконтрольной эксплуатации в течение года. Планируется, что в ближайшее время будет получен сертификат на новый поезд, и завод приступит к передаче ОАО «РЖД» первых электропоездов новой серии.

Члены МВК осмотрели опытный образец электропоезда ЭС104, тщательно изучили конструкторскую документацию и результаты приемочных испытаний, которые проходили на разных площадках и железнодорожных полигонах. Особое внимание было уделено динамико-прочностным показателям, результатам тягово-энергетических испытаний, работе новых систем тягового оборудования, управления и торможения, которые были исследованы специалистами Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) в Москве. Также были рассмотрены результаты санитарно-гигиенических испытаний по оценке систем жизнеобеспечения и результаты испытаний сдвоенных поездов, успешно прошедшие в условиях экспериментального кольца ВНИИЖТ и на действующем участке РЖД от станции Щербинка до станции Владимир.

Комиссия отдельно рассмотрела примененные на поезде отечественные разработки. Так, впервые на российском подвижном составе было реализовано бездатчиковое управление тяговым электродвигателем, что уменьшает объем работ при его обслуживании, в преобразователе собственных нужд использованы отечественные транзисторы. Также экспертам МВК был отдельно представлен разработанный специалистами «Уральских локомотивов» скоростной тяговый редуктор.

«Сегодня важное событие для всего скоростного железнодорожного сообщения, мы не просто приняли новый поезд, мы официально дали возможность сервисным компаниям и РЖД применять для комплектации электропоездов предыдущих поколений отечественные компоненты, прошедшие проверку в составе нового поезда», — отметил первый заместитель генерального директора «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

Планируется, что до конца текущего года завод передаст 12 пятивагонных составов в эксплуатацию РЖД на Свердловской железной дороге. Обучение локомотивных бригад работе на новых машинах уже успешно проведено специалистами «Уральских локомотивов». Напомним, контракт, предусматривающий поставку в адрес РЖД 22 электропоездов серии ЭС104 в 2023-2024 годах, был подписан в апреле.

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