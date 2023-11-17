Платежная система «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы

© rg.ru

Платежная система «Мир» теперь функционирует на всей территории Венесуэлы. Почти 40 процентов пунктов продаж в стране принимают соответствующие карты, сообщили в МИД Венесуэлы.

В МИД Венесуэлы уточнили, что на острове Маргарита (один из главных курортов страны), который для отдыха выбирают российские туристы, расплачиваться с помощью карты «Мир» можно во всех пунктах продаж.

В начале октября сообщалось, что карты «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы, в том числе в Каракасе (столица) и на острове Маргарита, куда летают чартеры из России.

В июне этого года карты российской платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе. Там хотят создать специальный расчетный центр с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что карты «Мир» скоро начнут принимать еще минимум в пяти странах. По ее словам работа ведется, но сложности возникают там, где опасаются вторичных мер в рамках санкций Запада.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.