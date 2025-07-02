В Венесуэле открыт патронный завод «Рособоронэкспорта»

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«Рособоронэкспорт» завершил строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова в Венесуэле, состоялся пуск четырех линий сборки, сообщили в госкорпорации «Ростех».

"Предприятие будет выпускать до 70 млн патронов в год и значительно повысит оборонный потенциал страны, обеспечивая Венесуэлу боеприпасами собственного производства", — сказано в сообщении.

Подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди патронного завода, состоялся пуск четырех линий сборки: две предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две — для патронов с трассирующей пулей и холостых.

«В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых ведомств. Это важный шаг в развитии технологического сотрудничества с нашим ключевым партнером в Латинской Америке», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что проект был реализован в условиях санкционного давления.

«Для „Рособоронэкспорта“ строительство патронного завода в Венесуэле было связано с серьезными вызовами, в том числе санкционным давлением на обе страны. Несмотря на объективные ограничения, мы совместно с „Ростехом“ реализовали этот сложный инфраструктурный проект и показали всему миру, что всегда выполняем свои обязательства перед партнерами», — сказал Михеев.

Фото — https://rostec....v3adf4783727025

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