Измерительная станция ГЛОНАСС открыта в Венесуэле

Новая беззапросная радиотехническая измерительная станция системы «ГЛОНАСС» открыта в Венесуэле.

Станция ГЛОНАСС упростит навигацию наземного, морского и воздушного транспорта, определение местоположения автомобилей в чрезвычайных ситуациях, повысит безопасность полётов международном аэропорту Каракаса, а также в горных и удаленных грунтовых аэропортах страны.

Кроме того, система призвана помочь в проведении высокоточных геодезических и топографических съемок земной поверхности; обеспечивать высокоточное земледелие в ходе полевых и уборочных работ; контролировать состояние объектов нефтяного и индустриального секторов промышленности Венесуэлы.

Её использование в научной сфере открывает новые возможности для предупреждений и мониторинга климатических рисков, изучения природных ресурсов и исследований ближнего и дальнего космоса.

Расширение сети наземных станций ГЛОНАСС призвано повысить точность позиционирования. В национальном проекте «Космос» заложена цель — повысить этот показатель с нынешних 7-8 метров до дециметровой точности к 2031 году.

В 2021 году между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла было подписано Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Оно направлено на расширение сотрудничества в области использования спутниковой навигации и практического применения спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Беззапросная радиотехническая измерительная станция «ССИ-С» в Венесуэле — стационарная станция для измерения координат спутников и передачи этой информации на подвижные объекты (например, автонавигаторы или смартфоны) для повышения точности позиционирования. Она позволяет обеспечить высокую точность определения координат даже в условиях плохого спутникового сигнала. Для повышения за рубежом размещены 13 таких станций, а всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде.

Станция в Венесуэле позволит наблюдать за состоянием космических аппаратов системы ГЛОНАСС в экваториальной зоне западного полушария Земли, повысит точность позиционирования потребителей и даст прирост зоны покрытия на 3,11%.

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