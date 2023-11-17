ЧПО им. В. И. Чапаева выпустило новую противоградовую ракету

© rostec.ru

Госкорпорация Ростех в 2023 году поставила более 8 тысяч противоградовых ракет «Алазань». Применение этих изделий помогло защитить от града урожай на территории южно-предгорной части Краснодарского края, Ставрополья, Северо-Кавказского федерального округа и Республики Крым.

В этом году линейка изделий Чебоксарского производственного объединения им. В.И. Чапаева Госкорпорации Ростех для защиты сельхозугодий пополнилась новой противоградовой ракетой «Алазань-8М». Она отличается от хорошо зарекомендовавшей себя «Алазани-6» меньшим диаметром, улучшенной конструкцией корпуса и обновленным льдообразующим составом с пониженным содержанием серебра. По своим характеристикам изделие превосходит иностранные и российские аналоги, при этом дешевле их.

«Противоградовые ракеты „Алазань“ сегодня являются единственным средством для защиты сельхозугодий, в частности виноградников на юге России, от градобитий. Модернизация модели позволила примерно на 20% снизить затраты на материалы и сделать новинку более доступной для отечественных гидрометеорологических служб и зарубежных заказчиков. На новую противоградовую ракету „Алазань-8М“ пришлось более 50% всего объема поставок в 2023 году», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В этом году гидрометеорологические службы Северо-Кавказского федерального округа и Краснодарского края также смогли оценить эффективность новых пусковых установок для противоградовых ракет «Эльбрус-А». Предприятие предоставило регионам два образца для тестовой эксплуатации. Новая разработка отличается от ныне используемых моделей наличием цифровой системы управления, а также возможностью запуска ракет различного калибра.

Ракеты линейки «Алазань» способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 километров и на высотах более 8 километров. Реагент в их составе полностью безвреден для окружающей среды, для его производства используются только экологически чистые компоненты.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.