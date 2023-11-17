Росатом открыл образовательный центр «Новый Снежинск»

В Челябинской области состоялось официальное открытие образовательного центра «Новый Снежинск». Это первый проект по развитию фундаментальных и прикладных исследований в Урало-Сибирском регионе Национального центра науки и технологий (НЦНТ).

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Он был создан по инициативе Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ — ВНИИТФ).

НЦНТ объединяет научно-технический потенциал предприятий атомной промышленности, институтов Российской академии наук и ведущих вузов для воспитания будущих ученых, которым предстоит решать важнейшие задачи в интересах промышленности страны.

Обучаясь по индивидуальным траекториям и оставаясь при этом студентами своих вузов, магистранты имеют доступ к высокотехнологичным установкам ядерного центра, что позволяет слушателям решать прикладные задачи, вовлекаясь в профессию со студенческой скамьи. Летом этого года состоялся первый выпуск магистров «Нового Снежинска» по направлениям «прикладная математика и информатика», «теоретическая и экспериментальная физика». Все выпускники остались работать в РФЯЦ — ВНИИТФ.

Особенность «Нового Снежинска» — инновационная образовательная модель. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил: «Самая главная и самая важная компетенция „Нового Снежинска“ в том, что буквально с первых дней, с первых месяцев учебы ребята здесь начинают вживаться в коллектив, участвуют в реальной практической работе на установках, решают конкретные практические задачи, получают научное руководство. Специалисты занимаются траекторией их развития, научного, практического кадрового становления. И эта такая лаборатория ручной работы по подготовке специалистов завтрашнего дня».

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