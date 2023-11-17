Росатом освоил производство компенсирующих стержней для сверхмощного ледокола «Россия»
На «Машиностроительном заводе» (предприятие топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») успешно завершены приемочные испытания стержней компенсирующих групп ядерного реактора для головного сверхмощного атомного ледокола «Россия» по проекту 10510.
Продукция успешно поставлена на производство.
Стержень компенсирующей группы — это рабочий орган системы управления и защиты реактора, обеспечивающий управление реактором, маневрирование мощностью и компенсацию изменений реактивности ядерного реактора, связанных с температурным эффектом, эффектом разотравления ксеноном и выгоранием топлива. Ввиду малой эффективности одиночных стержней они объединяются в семь независимых групп, каждая из которых управляется индивидуальным автономным приводом, что обеспечивает надежное глушение реактора при отказе любой из групп, а также возможность продолжения работы на мощности при таких отказах.
Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 будет работать на двух реакторных установках РИТМ-400. Они в 1,8 раза мощнее, чем реакторы РИТМ-200, созданные для новейших универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220 (головное судно серии — «Арктика», серийные ледоколы — «Сибирь» и «Урал», строящиеся — «Якутия» и «Чукотка»). В отличие от УАЛ, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, ледокол «Россия» будет отличаться прежде всего мощностью (на валах) 120 МВт и ледопроходимостью свыше четырех метров.
Строительство головного атомного ледокола «Россия» началось в 2020 году. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
17.11.2321:32:23
17.11.2321:51:35
17.11.2321:53:09
17.11.2322:33:53
17.11.2323:34:51