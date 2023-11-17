В Москве открылся новый корпус школы «Тропарево»

© na-zapade-mos.ru

Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание общей площадью 6 тыс. кв. метров (включая подземный этаж) спроектировано по индивидуальному проекту, в котором соединились красота и функциональность. Учиться здесь будут ребята с 8 по 11 класс — в общей сложности 386 человек. В школе создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.

© na-zapade-mos.ru

В корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

© na-zapade-mos.ru

Действительно, старшеклассникам есть, где развернуться: заняться наукой, творчеством, проявить себя и найти дальнейший путь в профессию. В простоных учебных кабинетах с удобной эргономичной мебелью приятно находиться во время уроков. Во время перемены одно удовольствие пройтись с друзьями по светлым коридорам, отдохнуть в рекреационной зоне. В актовом зале можно собраться на лекцию или школьное торжество.

Не забыли и про физическое развитие: рядом со школой обустроили спортивную площадку, где можно будет проводить занятия на свежем воздухе. Кроме того, для уроков физкультуры задействуют футбольное поле, расположенное возле других корпусов учебного комплекса. В холодное время года уроки физкультуры будут проходить в современном спортивном зале: яркие динамичные цвета, в которых оформлено помещение, заряжают энергией и мотивируют тренироваться.

© na-zapade-mos.ru

С открытием нового корпуса школа «Тропарево» получила массу дополнительных возможностей для роста и развития, и это, несомненно, отразится наилучшим образом на учебном процессе.

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