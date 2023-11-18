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Калининградский комбинат в 2023 году добыл 630 тонн янтаря

 © gold.1prime.ru

АО «Калининградский янтарный комбинат» по итогам сезона 2023 года добыл 630 тонн янтаря-сырца, что на 26% выше прошлогоднего результата, сообщает пресс-служба предприятия.

Это один из лучших результатов на постсоветский период истории предприятия.

В 2023 году добыча стартовала 1 марта и велась на Приморском карьере, разработка которого продолжается с 1976 года. Также остаточные запасы янтаря извлечены на пляжевом участке Пальмникенского карьера. Добыча 630 тонн является абсолютным рекордом комбината с 1996 года.

«Несмотря на то, что в 2023 году мы перешли на добычу янтаря в одну восьмичасовую смену, этот производственный сезон оказался богат на рекорды. При среднемесячном объеме извлечения в 65-75 тонн в августе мы добыли 92 тонны, а уже в сентябре побили свой же рекорд предыдущего месяца, добыв 100 тонн. Темп, взятый комбинатом в этом году, сохранится и в следующем сезоне. В соответствии с планом развития горных работ на 2024 год в Приморском карьере предусмотрена добыча 600 тонн доведенного янтаря», — отметил гендиректор комбината Михаил Зацепин.

АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла — от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году передан под управление ГК «Ростех». Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.

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Источник: https://gold.1prime.ru/news/20231116/517334.html

янтарь, Калининградская область
  • Нет аватара termometrix
    19.11.2317:09:22

    Уникальное предприятие и производственный комплекс.

    Помню позорные видеокадры несколько лет назад с Западной Украины, где местное население как животные боролось между собой с целью незаконно выкопать несколько килограммов янтаря, а природный ландшафт региона выглядел как лунный пейзаж.

    #1271965
    • Clausson Clausson
      19.11.2319:21:13

      Ну мы до относительно недавних пор были не на много лучше «небратьев». Янтарная мафия существовала и у нас. Но дошли руки государя и до этой проблемы. Именно поэтому мы и бьем рекорды по добыче янтаря уже который год.

      #1271985
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