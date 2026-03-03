На спасательном судне «Воевода» проекта 23700 подняли Государственный флаг
Новое аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 пополнило флот Морской спасательной службы. Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» (Калининградская область).
Аварийно-спасательное судно построено по проекту Северного ПКБ. Контракт на постройку был заключен Министерством промышленности и торговли России в декабре 2016 года, закладка была произведена 21 апреля 2017 года, а спуск на воду — 8 ноября 2019 года.
Судно проекта 23700 оснащено четырьмя дизельными двигателями мощностью по 5460 кВт каждый, благодаря которым может развивать скорость до 22 узлов, имеет неограниченный района плавания и предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств.
|Технические характеристики судна проекта 23700:
|Длина, м
|111,5
|Ширина, м
|24
|Максимальная осадка, м
|7,5
|Экономичная скорость, уз
|16
|Максимальная скорость, уз
|21,5
|Дальность плавания, милл
|5000
|Автономность, сут
|30
|Водоизмещение, т
|8860
|Класс РС
|КМ ICE1 [1] Aut Special Purpose Ship SDS<60 HELIDECK-H.
Комментарии 0