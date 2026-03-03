MAX
На спасательном судне «Воевода» проекта 23700 подняли Государственный флаг

Новое аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 пополнило флот Морской спасательной службы. Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» (Калининградская область).

© ic.pics.livejournal.com

Аварийно-спасательное судно построено по проекту Северного ПКБ. Контракт на постройку был заключен Министерством промышленности и торговли России в декабре 2016 года, закладка была произведена 21 апреля 2017 года, а спуск на воду — 8 ноября 2019 года.

Судно проекта 23700 оснащено четырьмя дизельными двигателями мощностью по 5460 кВт каждый, благодаря которым может развивать скорость до 22 узлов, имеет неограниченный района плавания и предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств.

Технические характеристики судна проекта 23700:
Длина, м 111,5
Ширина, м 24
Максимальная осадка, м 7,5
Экономичная скорость, уз 16
Максимальная скорость, уз 21,5
Дальность плавания, милл 5000
Автономность, сут 30
Водоизмещение, т 8860
Класс РС КМ ICE1 [1] Aut Special Purpose Ship SDS<60 HELIDECK-H.

Источник: paluba.media

