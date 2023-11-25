«Краснотурьинск» выдал первую тонну золота

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Компания «Краснотурьинск-Полиметалл» — одна из ведущих на севере Свердловской области — выпустила первую тонну золота в концентрате

Это стало возможным благодаря новой обогатительной фабрике, которую компания открыла в июле текущего года и ввела в эксплуатацию всего за четыре месяца.

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РАБОЧИЕ МЕСТА И ИНВЕСТИЦИИ

К запуску современной обогатительной фабрики мощностью 450 тысяч тонн руды ежегодно предприятие шло с 2020 года. Ни ковидные ограничения, ни санкционное давление не стали причиной для пересмотра предприятием своих планов. Фабрика была построена и запущена в кратчайшие сроки, здесь было создано 350 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект превысил семь миллиардов рублей.

Сегодня на фабрике перерабатывают золотоносную руду с месторождения Пещерное, расположенного в десяти километрах от Краснотурьинска. Чтобы сделать производственный процесс более быстрым и эффективным, руководство компании протянуло железнодорожную ветку от месторождения на предприятие и построило железнодорожную станцию.

— Фабрика открылась в июле, а уже в ноябре выпустила первую тонну золота в концентрате. То есть за четыре месяца было отлажено все оборудование, выстроена производственная цепочка, сформировался коллектив, — отмечает управляющий директор ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын. — На сегодняшний день мы уже переработали 150 тысяч тонн руды, из которой произведено 15 тысяч тонн концентрата драгоценных металлов. И это только начало.

— Новый объект полностью «увязан» с действующим производством, вышел на проектную мощность. Коллектив молодой, но высококвалифицированный и искренне болеющий за дело. Фабрика, можно сказать, вступила в совершеннолетний возраст и доказывает свою результативность, — добавляет директор уральского филиала АО «Полиметалл УК» Андрей Новиков.

ЧЕТКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На фабрике руда перерабатывается с помощью технологии флотационного и гравитационного обогащения. Хвосты флотации — руды с недоизвлеченными драгметаллами — отправляются в фильтрационный корпус соседнего предприятия — компании «Золото Северного Урала». Здесь они проходят дополнительную переработку и утилизируются методом полусухого складирования.

Работая в связке, «Красно­турьинск-Полиметалл» и «Золото Северного Урала» фактически образуют промышленный хаб с широкими технологическими возможностями по переработке руды разного минералогического состава.

— Свою работу выполняем качественно, за процессом переработки следим каждый час — берем необходимые пробы и делаем анализы. Наше предприятие прошло непростой путь, чтобы получить то, что есть сейчас. Мы с честью выдержали испытания и можем гордиться результатом, — говорит начальник лаборатории компании «Краснотурь­инск-Полиметалл» Ольга Черепенина.

ПЛЮСЫ СЕВЕРНЫМ ГОРОДАМ

Значимость нового производства для экономики Краснотурьинска трудно переоценить:

Компания «Полиметалл» за последние несколько лет вложила в социальное развитие города более 330 млн рублей. Открытая нынче обогатительная фабрика — это новые рабочие места и самая высокая в округе заработная плата. Соответственно, это увеличение налогооблагаемой базы и новые социальные инвестиции в муниципалитет. Кроме того, молодёжь здесь имеет прекрасные перспективы, что не может не радовать.

Экономический эффект от запуска нового производства в ближайшее время ощутят ещё два северных города — Карпинск и Ивдель. Компания «Полиметалл» помимо краснотурьинского золотоносного месторождения уже начала поэтапно осваивать Галкинское месторождение медно-цинковых руд рядом с Карпинском и планирует выйти на ивдельские месторождения.

— Северные муниципалитеты, безусловно, заинтересованы в развитии такого рода производств. Создание рабочих мест, социальные гарантии сотрудникам и стабильные налоговые отчисления в бюджет способствуют дальнейшему развитию территорий, — говорит глава Карпинска.

В 2024 году у компании «Краснотурьинск-Полиметалл» большие планы — она намерена запустить вторую очередь обогатительной фабрики. В результате будет создано еще 150 новых рабочих мест.

— Строительство второй пусковой очереди уже идёт. Она позволит увеличить количество флотационных машин — нашего основного оборудования. В ближайшей перспективе кроме концентратов драгоценных металлов компания начнет производить концентраты цветных металлов — меди и цинка. Это большая производственная задача, которую мы обязательно решим, — сказал управляющий директор ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на площадке индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске появятся два новых производства.

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